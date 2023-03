Prince Albert souligne sa communauté francophone en grand avec un tintamarre

Environ 500 personnes, dont de nombreux enfants, ont participé au défilé qui a démarré à l'hôtel de ville de Prince Albert.

D'après la directrice générale de la SCFPA , Soraya Ellert, le but du tintamarre est de faire entendre la francophonie à travers la ville et la province. Je suis très satisfaite, je pense qu’on a franchi le cap des 500, donc pour moi, c’est un succès , se réjouit-elle.

Selon la vice-présidente de la SCFPA , Josée Bourgoin, les origines de l'événement sont ancrées dans l'histoire de la province. C’était vraiment une façon pour les Acadiens, il y a bien longtemps, de faire savoir à la population qu'ils existent, que le français était toujours vivant et qu’il n’avait plus à se cacher ni peur de parler français.

Un tintamarre à Prince Albert pour célébrer la francophonie ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Un tintamarre à Prince Albert pour célébrer la francophonie. Contenu audio de 14 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

« Les facteurs les plus prévalents chez les francophones, c’est leur joie de vivre. En faisant du bruit comme ça, ça va être un événement mémorable et on espère qu’ils vont pouvoir retenir dans leurs cœurs et dans leurs têtes pour le futur » — Une citation de Josée Bourgoin, vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert

Des élèves d’écoles fransaskoises, comme l’école Valois et l’école Saint-Isidore de Bellevue, ou provenant d’écoles d’immersion, comme l’école St Mary High School et l’école Vickers, ont participé à ce tintamarre et ont assisté à une prestation du groupe musical Le Groupe Swing (LGS).

Faire valoir la francophonie dans la province est une chose qui tient à cœur à l'élève à l’école Saint-Isidore de Bellevue Dominique Frechette. Je suis fière d'être fransaskoise et faire des choses comme ça encourage le français, donc je pense que c’est super important de célébrer ça , lance-t-elle.

Avec les informations de Fatoumata Traore