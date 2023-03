Ottawa diffuse des publicités sur TikTok malgré son interdiction à ses fonctionnaires

TikTok est banni par de plus en plus de gouvernements et d'entreprises. Après les fonctionnaires à Ottawa, est-il temps de retirer l'application de nos téléphones personnels? C'est ce que des experts en cybersécurité croient. Les risques sont grands particulièrement pour les jeunes : vol d'identité, fraude et utilisation des données personnelles par le régime chinois. Un reportage de Charlotte Dumoulin.