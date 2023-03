Des locataires demandent plus de logements abordables à Drummondville, malgré des progrès

La Ville de Drummondville se considère sur la bonne voie en matière de logement social et abordable. Malgré les améliorations, des locataires se demandent toujours comment encaisser l'actuelle flambée des prix et demandent plus de logements abordables dans la région.

Selon le Drummondvillois Carl Bilodeau, les divers paliers de gouvernements doivent continuer d'aider les citoyens à se loger à un prix raisonnable face à un besoin essentiel de moins en moins accessible.

Que ce soit le gouvernement du Québec ou du Canada, il faut bouger , stipule-t-il.

Des 1 et demi et des 2 et demi à 600 $, 700 $, 800 $ et 1500 $ pour un 3 et demi ou 4 et demi. Je trouve que ça n'a pas d'allure , expose le résident.

L'équilibre entre l'offre et la demande s'améliore toutefois peu à peu à la lumière des permis de construction émis dans la dernière année, estime la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Stéphanie Lacoste est la mairesse de Drummondville (archives). Photo : Gracieuseté de la candidate

C'est 859 nouveaux logements sur le territoire. C’est une valeur de 416 millions $ de permis donnés. On parle de la deuxième meilleure année de la décennie , met de l’avant la mairesse.

Le plan municipal de développement du logement social et communautaire en branle jusqu'en 2030 devrait d'ailleurs, croit la Ville, permettre peu à peu d'améliorer ce contexte.

C'est environ 5,8 millions $ qu'on investit pour du logement social ou pour sécuriser des logements existants ou pour créer de nouveaux logements, renchérit la mairesse.

Liste d’attente importante pour un logement social

Malgré ces efforts, la liste d'attente pour obtenir un logement social cette année demeure importante, soutient le directeur général de l’Office d’habitation de Drummondville, David Bélanger.

On a 710 demandeurs actuellement sur nos listes d'attente, observe le directeur général.

Parallèlement au logement social, les demandes d'aide pour dénicher un appartement abordable auprès de l'Office restent nombreuses. David Bélanger confirme que 132 personnes sont en recherche active pour un bail.

M. Bélanger a toutefois espoir que cette période de recherche de logement sera moins critique cette année en raison des acquisitions en matière de logements abordables faites sur le territoire .

Avec les informations de Jean-François Dumas