Au zoo d’Edmonton, l’éléphante Lucy a des problèmes respiratoires plus graves que prévu

Les problèmes respiratoires et articulaires dont souffre depuis plus d’une décennie l’éléphante Lucy, la mascotte du zoo d'Edmonton, se sont révélés plus graves que prévu. Le pachyderme présente également une tumeur utérine bénigne, mais avec des risques d'hémorragie compte tenu de sa taille volumineuse.

C’est ce qui ressort du dernier bilan médical de Lucy établi à la suite de nouvelles analyses médicales réalisées en octobre dernier. Son taux d’oxygène est très bas avant un exercice physique, explique Marie-Josée Limoges, vétérinaire au zoo d'Edmonton.

Un laps de temps après qu'elle a fait un exercice, ce taux chute à des niveaux si bas qu'ils pourraient provoquer sa mort s'ils restaient ainsi durant une longue période. L’éléphante Lucy continue de respirer par la bouche plutôt que par sa trompe et elle n’arrive toujours pas à oxygéner suffisamment son sang, faute de traitement.

« On n'en connaît pas la cause, donc on ne dispose pas de traitement spécifique », souligne Marie-Josée Limoges. L'équipe de soins s'emploie seulement à contrôler les exercices de l'animal pour lui éviter une chute dramatique d'oxygène dans son sang et l'aider à réduire son stress.

Traitement d'un fibrome utérin

Les experts médicaux ont également découvert que Lucy présente une tumeur bénigne, ce que la vétérinaire du zoo soupçonnait déjà depuis longtemps avant d'en avoir la preuve grâce à des examens réalisés par une équipe d'experts indépendants.

Il s'agit d'une tumeur fréquente chez des éléphants d’un certain âge qui n’ont jamais mis bas, mais celle diagnostiquée chez Lucy est particulièrement protubérante. Elle est traitée avec un vaccin déjà utilisé sur des éléphants, notamment en Europe, en vue de baisser ses hormones reproductives de façon à arrêter la croissance de la tumeur. Rien ne garantit néanmoins le succès du traitement, précise Marie-Josée Limoges.

Marie-Josée Limoges est vétérinaire au zoo d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Lucy est une éléphante orpheline arrivée au zoo d'Edmonton Valley en 1977 après avoir été transférée du Sri Lanka à l'âge de 2 ans. Elle a aujourd’hui 47 ans, et l'espérance de vie d’un éléphant asiatique vivant dans un zoo est généralement autour d’une cinquantaine d’années, selon Marie-Josée Limoges.

Lucy au centre des attentions

Le sort du pachyderme fait l’objet depuis plusieurs années d’une attention particulière des défenseurs de la cause des animaux, qui avaient demandé à plusieurs reprises que l’éléphante solitaire soit transférée dans un refuge américain pour socialiser avec des congénères.

La direction du zoo avait alors expliqué que des problèmes respiratoires et articulaires dont souffrait Lucy ne permettaient pas d’envisager un tel scénario, qui risquerait de provoquer des complications mortelles. L’affaire avait même été portée devant les tribunaux pour forcer le transfert de la bête vers un sanctuaire pour animaux en Californie ou dans le Tennessee.

N’ayant pas obtenu gain de cause devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel de l'Alberta, les demandeurs s’étaient tournés vers la Cour suprême du Canada, mais le plus haut tribunal du pays avait refusé d'examiner leur requête.

En 2016, un groupe de défense des animaux avait classé le zoo d’Edmonton au quatrième rang du palmarès des pires zoos pour éléphants en Amérique du Nord. En 2022, un rapport de la Ville avait cité l’enclos de l’éléphante Lucy parmi les installations qui nécessitent des travaux de mise à niveau pour rester conformes aux normes en vigueur.