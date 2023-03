Le comité Solidarité Ukraine–Baie-des-Chaleurs célèbre un an de soutien et d’actions

Le comité Solidarité Ukraine–Baie-des-Chaleurs dresse un bilan positif de sa première année d'existence. La mise sur pied du comité a permis la création d'un fond de soutien pour l’accueil et l’intégration en Gaspésie d’Ukrainiens fuyant la guerre.

Le comité a été formé il y a un an, appuyé dans ses démarches par la famille ukrainienne Zmazhenko établie dans la région depuis plusieurs années.

Depuis juin 2022, dix Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays se sont installés dans la Baie-des-Chaleurs. Selon la coordonnatrice du comité, Josée Kaltenback, d'autres ressortissants sont attendus dans la région, mais la difficulté à trouver des logements pour les accueillir complique la tâche.

On ne se cachera pas qu'on a un gros problème de logement dans la région. Donc on ne peut pas accueillir des gens si on n'a pas d'endroit pour les loger , souligne-t-elle.

Josée Kaltenback (droite) est la coordonnatrice du comité de Solidarité Ukraine–Baie-des-Chaleurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

En mai 2022, le comité a mis en place le Fonds de soutien Ukraine–Baie-des-Chaleurs. Chapeauté par la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Les Îles et soutenu par le Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure, le Fonds a permis de recueillir plus de 15 000$ jusqu'à maintenant.

Josée Kaltenback confirme qu'environ 10 000 $ ont servi à l'accueil des ressortissants, notamment pour leur transport.

Les gens qui partaient d'Ukraine ou qui étaient en transit en Pologne ou en République tchèque sont partis rapidement de leurs coins de pays, avec peu. Donc, ils ont eu besoin de soutien pour traverser au Canada et arriver en Gaspésie , explique la coordonnatrice du comité.