L’Équipe des crimes haineux enquête sur une attaque contre un étudiant sikh à Kelowna

Selon la police, Gagandeep Singh, un jeune de 21 ans originaire de l'Inde qui étudie à Kelowna depuis un an, a été agressé à un arrêt d’autobus vendredi soir.

La GRC précise que la victime venait de descendre d’un autobus lorsqu’elle a été attaquée par un groupe de jeunes, composé d’hommes et de femmes, qui se trouvait dans le même bus.

Le jeune sikh de 21 ans a été agressé à cet arrêt d'autobus sur l'autoroute 97 près du chemin McCurdy, à Kelowna. Photo : Google

Ils taquinaient la victime, et lorsqu'elle est sortie de l'autobus, elle a été frappée par-derrière et agressée , a déclaré le porte-parole de la GRC, Mike Della-Paolera. Les policiers ont trouvé le jeune allongé sur le sol et soutenu par des amis qui étaient déjà arrivés sur place.

Gagandeep Singh a été transporté à l'hôpital par ambulance avec des blessures mineures, dit la GRC .

Appel à témoins

La police recherche une vidéo de la zone aux alentours de l'arrêt d'autobus. Elle précise qu'un groupe suspect a été identifié, mais aucune arrestation n'a été effectuée.

La raison de l'attaque et les détails qui y sont liés sont en cours de détermination. L'étudiant a été pris en charge par le Services aux victimes de la Gendarmerie royale du Canada.