Les faits saillants du budget provincial sur la Côte-Nord

Réinvestissement dans les travaux sylvicoles

Tel que promis, le gouvernement augmente les investissements pour les travaux sylvicoles. Une somme de 98 millions de dollars sur cinq ans, dont 18 millions cette année, serviront à réaliser davantage d’aménagements forestiers, à créer des chemins à multiples usages en forêt publique ainsi qu’à la production de plants forestiers dans les pépinières publiques.

La lutte contre l’infestation de tordeuse des bourgeons de l’épinette se poursuivra également dans les secteurs touchés avec des investissements de 20 millions de dollars sur deux ans, notamment pour la pulvérisation aérienne d’insecticide biologique.

Dans nos régions cependant, l’infestation est en diminution depuis l’an dernier.

La tordeuse des bourgeons de l'épinette cause des dommages aux arbres lorsqu’elle est sous sa forme larvaire (chenille). Photo : Christian Bélisle, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Un projet-pilote pour la main-d’œuvre en tourisme

Afin d’aider les entreprises touristiques à faire face à la pénurie de main-d’œuvre, particulièrement dans un contexte d’emplois saisonniers, un projet-pilote vient d’être mis sur pied afin de créer une plateforme numérique de partage de main-d’œuvre en tourisme.

Le projet-pilote aura une durée de six mois, après quoi la plateforme pourrait être accessible dans l’ensemble de la province.

Plus d’un million de dollars sur trois ans seront consacrés à la mise sur pied de cette plateforme pour l’ensemble des entreprises du secteur touristique.

1,5 milliards de dollars pour la prospérité des régions

Ce montant sera versé au cours des cinq prochaines années pour développer les attraits touristiques des régions, favoriser le développement du secteur forestier et mettre en valeur les minéraux qui se trouvent dans le sous-sol québécois. Un congé fiscal sera également offert aux entreprises privées pour soutenir les grands projets qui nécessitent des investissements de plus de 100 millions de dollars.

Ce crédit d’impôt sera bonifié dans certaines communautés dites dévitalisées , dont font partie 10 MRC de l’Est- du-Québec.

Développer le nord

Afin de poursuivre le développement du territoire du Plan Nord, 90 millions de dollars sur 5 ans seront investis pour améliorer l’accès au territoire et protéger les écosystèmes et la biodiversité nordique.

Écoles et routes

Le projet de reconstruction de l’école primaire Leventoux de Havre-Saint-Pierre et la réfection du boulevard Laure à Sept-Îles font leur entrée au Programme québécois des infrastructures (PQI). Ces deux projets sont en phase de planification. Aucune somme spécifique n’est donc prévue pour ces projets pour l’instant.

Les investissements concernant le prolongement de la route 138 se poursuivent. Les tronçons La Romaine–Tête-à-la-Baleine et La Tabatière–Vieux-Fort demeurent à l’étude, tout comme le projet de pont sur le Saguenay.

La route 138 se termine pour l'instant à Kegaska. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Régionaliser l’enseignement supérieur

Québec injectera 4 millions de dollars chaque année jusqu’en 2028 pour favoriser l’offre de formation dans les régions du Québec.

Cette initiative vise notamment à soutenir des projets inédits qui s’appuient sur la mobilisation des acteurs locaux et régionaux et à rehausser la formation collégiale et universitaire, notamment dans la région de la Côte-Nord , peut-on lire dans les documents budgétaires du gouvernement.

Cette aide servira également à favoriser les échanges et le partage de ressources entre les différents établissements d’enseignement en région.

Transport régional

L’aide d’urgence qui avait été octroyée aux transporteurs aériens régionaux pendant la pandémie de COVID-19 sera reconduite en 2023-2024, mais passera à 10 millions de dollars, soit 6 millions de moins que l’an dernier.

En ce qui a trait au transport interurbain par autocar et l’aide aux administrations portuaires régionales, l’aide gouvernementale des années passées n’a pas été reconduite.

Couverture cellulaire

Finalement, 75 millions de dollars sur deux ans sont prévus pour réaliser des études concernant la couverture cellulaire dans les régions du Québec et lancer des appels de projets visant à couvrir les territoires qui ne sont toujours pas desservis.