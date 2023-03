Depuis deux ans, l’Ontario enregistre la plus forte création d’emplois de son histoire

En ajoutant les 367 000 emplois créés en 2021, l’Ontario a enregistré sa plus forte création d’emplois sur deux ans de son histoire, note le Bureau de la responsabilité financière (BRF) dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) publié mardi.

Les gains d’emplois de l’Ontario sont généralisés pour l’ensemble des principaux groupes démographiques et la plus grande part de ces gains est constituée de postes permanents et à temps plein dans le secteur privé , a indiqué par communiqué le gardien de la santé financière de la province.

Parmi les 16 principaux secteurs d’activités identifiés par le BRF , 15 ont connu une croissance de l’emploi en 2022.

Pour la deuxième année consécutive, les services professionnels, scientifiques et techniques ont connu les gains les plus importants.

Toutes les grandes villes de la province ont connu une croissance des emplois. Néanmoins, le Grand Sudbury, Thunder Bay et Brantford enregistrent des niveaux d’emplois en dessous de leurs seuils prépandémiques.

[Les industries] qui sont prédominantes dans ces régions ont eu de la difficulté à recruter du personnel, surtout dans le domaine des services de santé , a expliqué Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l'Ontario.

Selon le BRF , la difficulté de pourvoir les postes vacants représente l’une des principales difficultés auxquelles fait face le marché du travail ontarien

Plus du tiers des postes vacants dans la province le sont depuis plus de 90 jours, une proportion record.

Taux de chômage : l’Ontario en milieu de peloton

À 5,6 %, l’Ontario affiche le cinquième plus faible taux de chômage au pays, derrière le Québec, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan.

Toutes les principales villes ontariennes ont vu leur taux de chômage baisser en 2022.

Belleville a connu la diminution la plus significative, alors que son taux est passé de 8,4 % en 2021 à 3,7 % en 2022, toujours selon les chiffres du BRF .

À 7,7 %, Windsor affiche le taux de chômage le plus élevé de la province. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada / Kerri Breen

Les salaires augmentent moins que l’inflation

Le salaire moyen en Ontario a atteint 32,94 $ en 2022, une augmentation de 4,2 % par rapport à l’année précédente.

L’inflation s’est pour sa part établie à 6,8 %.

C’est ainsi la deuxième année consécutive où les Ontariens voient leur pouvoir d’achat diminuer.

Seuls deux des 16 groupes d’emplois industriels et cinq des 34 groupes d’emplois professionnels ont connu des augmentations salariales supérieures au taux d’inflation en 2022.