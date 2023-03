L’INRS cherche où installer son laboratoire sur la ruralité dans Charlevoix

Dans notre mission, il apparaissait évident que tous les enjeux qui touchent les multiples formes de la ruralité au Québec sont des enjeux stratégiques pour le Québec. On ne peut pas penser au Québec urbain sans réfléchir au rural , affirme Luc-Alain Giraldeau, le directeur général de l' INRS .

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l’INRS Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Selon lui, il est important d’avoir une présence directement dans un milieu rural pour articuler ses recherches autour de celui-ci. Les solutions urbaines ne sont pas toujours adéquates, même si on les réduit pour essayer de les rendre à une échelle plus modeste. Il faut réfléchir à ces enjeux-là dès le départ dans un contexte rural , remarque-t-il.

L'hôpital de Baie-Saint-Paul Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Le directeur de l’ INRS donne en exemple les enjeux de santé, notamment en santé mentale, qui ne sont pas les mêmes en ville qu’en région.

Charlevoix s’est imposé

Le choix de Charlevoix pour l’installation de ce nouveau centre s’est rapidement imposé et presque de lui-même. L’INRS est censé desservir l'entièreté du territoire québécois. On a trois centres dans la grande région de Montréal et un centre à Québec. En créant ce nouveau centre, il était important de renforcer notre présence dans la grande région de la Capitale-Nationale , relate Luc-Alain Giraldeau.

L'INRS a le Centre Eau Terre Environnement, à Québec. Photo : INRS

Charlevoix a aussi l’avantage d’avoir une économie et des industries assez diversifiées. Il y a des activités liées à la mer, au tourisme, à l'agriculture, à la foresterie, à l'industrie et aux arts. Il y a une mixité qui fait comme si on était exposé à une diversité de régions dans un seul endroit , poursuit le directeur.

Il n’y a pas vraiment encore de lieux précis dans la région pour l'établissement du nouveau centre, mais Luc-Alain Giraldeau indique qu’il faut que l’endroit soit suffisamment desservi en termes de services pour attirer les professeurs et les étudiants. Il y a une possibilité pour La Malbaie et pour Baie-Saint-Paul, mais il n’y a rien de décidé encore , confirme-t-il.

Un premier nouveau centre depuis la fondation

Près de 200 personnes dont une panoplie d’acteurs de la société civile et de la communauté scientifique prendront part à la consultation publique à l’hôtel le Germain dans les deux prochains jours.