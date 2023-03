Appel à la prudence en cette saison de reproduction des coyotes à Vancouver

Nous avons des coyotes un peu partout dans les parcs de Vancouver. Les terrains de golf au sud de la ville ont aussi des tanières. C’est un signe de succès de l’écosystème , croit Chad Townsend, urbaniste en environnement et développement durable à la Commission des parcs de Vancouver.

En ce temps de reproduction et de mise bas, les coyotes sont souvent plus actifs et peuvent agir différemment.

Les coyotes, tout comme les parents avec de jeunes enfants, cherchent à protéger leurs petits. Ils peuvent paraître un peu plus sur la défensive. Il suffit de leur donner de l’espace et de garder les chiens en laisse , explique-t-il.

Depuis 2020, des dizaines de personnes ont été victimes d'attaques de coyotes dans la région métropolitaine.

Lors de la saison de reproduction et de mise bas, les coyotes pourraient être plus actifs, en particulier pour protéger leur tanière. Photo : offert par : Alex Puttonen

Plus tôt cette année, des affiches ont été installées dans le parc Stanley, rappelant de ne pas nourrir les animaux sauvages.

Souvent, les gens laissent de la nourriture sur les sentiers pour attirer les coyotes et prendre des photos. […] Les appâts alimentaires sont les principales causes de l'accoutumance des coyotes aux humains et augmentent les risques de conflit, dit Chad Townsend.

Les contrevenants s'exposent à des amendes.