Le projet de nouvelle école secondaire à Sherbrooke absent du budget

Le chef de la CAQ s’était engagé à livrer la nouvelle école secondaire d’ici 2026 si son parti était reporté au pouvoir.

Le projet d’une capacité de 1450 places vise en partie à accueillir 600 élèves de l’école Mitchell-Montcalm. Les coûts de construction sont évalués à 164 M$.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a récemment laissé entendre qu’une annonce pourrait survenir au cours du mois de mars.

La présentation du budget Girard, mardi, n’aura pas permis d’en apprendre plus. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 ne contient aucune ligne sur le projet de nouvelle école secondaire. La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, avoue qu’elle commence à trouver le temps long.

On attend plutôt des réponses de ce projet-là au tournant de l'été. C'est ce que je déplore d'ailleurs. Les investissements au PQI sont ajoutés cette fois-ci dans le budget, mais on ne sait pas encore quels projets vont être retenus. Ça va prendre encore quelques mois et ça, ça nous retarde beaucoup , a réagi Mme Labrie en entrevue à Radio-Canada.

Santé mentale

Un autre projet d’importance pour la région de l’Estrie, celui du centre de crise en santé mentale, fait partie des absents.

À la suite des événements récents qui ont mis de l’avant les problématiques de santé mentale au Québec, les attentes à l’égard du budget du ministre des Finances étaient grandes.

Eric Girard a annoncé mardi des sommes de 139,3 M$ sur cinq ans afin de favoriser la santé mentale des Québécois. De cette enveloppe, un montant de 25 M$ servira à rehausser le financement et assurer l’accessibilité des centres de crise.

Il n’est toutefois pas question du centre de crise estrien annoncé en janvier 2022 par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant. Le projet, évalué à l’époque à 10 M$, n’apparaît pas dans le budget ni dans le PQI .

Cette absence ne préoccupe toutefois pas Christine Labrie, qui souligne qu’il s’agit d’un dossier indépendant du présent budget.

Il chemine actuellement. On aura des bonnes nouvelles à annoncer bientôt, mais le projet avance rondement et ce n'est pas grâce à ce budget-là qu'il va avancer davantage , a commenté l’élue solidaire.

Mise en valeur du Mont-Mégantic

Le plan budgétaire 2023-2024 contient néanmoins de nouveaux investissements pour l’Estrie. Une partie des 50,3 M$ alloués à la rénovation et au remplacement des infrastructures de la Sépaq servira à la mise en valeur du parc national du Mont-Mégantic.

Le projet inclut la construction d’un dôme vitré à 1000 mètres d’altitude et le déploiement d’une offre de vélos à assistance électrique permettant d’accéder au sommet du mont en toute saison. La mise en valeur du site bénéficiera d’investissements totalisant 4,6 M$ d’ici 2027-2028.

De plus, différents projets d’infrastructures de la région avancent à une nouvelle étape, notamment en matière de logements sociaux et communautaires.

C’est le cas de l’immeuble Le Monarque (134 logements), à Sherbrooke, et de l’immeuble Le Projet Simonds (90 logements), à Granby, qui passent de l’étape de l’étude à celle de la planification.

La construction d’un aréna à Memphrémagog passe elle aussi en mode planification.

Priorités des électeurs

De façon générale, les investissements contenus dans le budget Girard concernent plusieurs priorités comme la santé, l’environnement et la pénurie de main-d’œuvre identifiées par les électeurs de l’Estrie dans un sondage Ipsos mené pour Radio-Canada lors de la dernière campagne électorale.

Le budget Girard prévoit des investissements additionnels de 5,6 G$ pour rendre le réseau de la santé plus performant et plus humain, des sommes de 2,4 G$ pour lutter contre les changements climatiques et protéger la biodiversité et nos ressources en eau ainsi que des initiatives totalisant 615,2 M$ sur six ans pour faire face à la pénurie de travailleurs.

Avec la collaboration de Raphaëlle Drouin et de Jean-François Nadeau