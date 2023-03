S’inspirer des soins de santé du Nunavik pour les futures missions spatiales

Avec comme objectif d’éventuellement bâtir une base permanente sur la Lune, les agences spatiales à travers le monde devront améliorer l’autonomie de leurs astronautes.

Une autonomie qui devra aussi s’exercer dans l’offre de soins de santé offerts dans l'espace, qui est pour l’instant limitée.

Dans la station spatiale, si ça allait très mal, on avait toujours la possibilité de rapatrier un patient sur Terre. [...] Maintenant qu’on envisage une mission vers la Lune et Mars, on ne pourra pas le faire , explique David Saint-Jacques, en entrevue à Kuujjuaq.

David Saint-Jacques a profité de son passage pour rencontrer les résidents du Centre jeunesse de Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

L’astronaute, accompagné d'ingénieurs biomédicaux de l’Agence spatiale canadienne, vont donc s’inspirer des pratiques des équipes des dispensaires du Nunavik pour la création de leurs propres protocoles.

Ces infirmières et infirmiers doivent gérer régulièrement des situations urgentes, avec des ressources limitées et un accès restreint à une expertise médicale.

Il y a donc plusieurs parallèles à faire entre leur quotidien, et celui d’une éventuelle base lunaire.

C’est surtout pour comprendre l'environnement, comprendre la réalité, les besoins et mieux arrimer les efforts qu’on fait de notre côté pour améliorer les soins de santé dans l’espace , ajoute David Saint-Jacques.

Ce dernier a par ailleurs déjà une bonne connaissance des soins de santé dans la région, après avoir lui-même pratiqué la médecine dans la communauté de Puvirnituq au début des années 2000.

Un partage des connaissances

Cette collaboration ne se fera toutefois pas à sens unique.

L’Agence spatiale canadienne souhaite aussi faire profiter les réseaux de santé en régions éloignées de leurs éventuels protocoles, afin d’encore améliorer les prestations de soins au Nord.

Ces nouveaux protocoles pourraient permettre d'augmenter l'autonomie des dispensaires régionaux.

Ça serait bien dans un monde idéal, que les médecins et infirmières ici au Nunavik par exemple aient plus d’autonomie de pratique, qu’ils aient de meilleurs outils de diagnostiques et qu’ils puissent offrir plus de traitements localement , explique David Saint-Jacques.

On peut imaginer qu’un Inuk qui vit ici dans une région isolée, ça ne lui tente pas d’aller à Montréal pour faire un test. Si on peut faire ça ici dans leur communauté, c’est mieux pour les soins médicaux, pour les travailleurs, mais surtout pour les patients , ajoute-t-il.

Pour David Saint-Jacques, cette opportunité d’améliorer à la fois les soins dans l’espace et dans les régions isolées rappelle l’intérêt de l’exploration spatiale, soit de faire progresser les sociétés grâce à la science.