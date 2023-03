Après trois années de pandémie, le gouvernement Legault entend consacrer plus de 3 milliards de dollars sur cinq ans pour de nouvelles initiatives en santé afin de rendre le système « plus efficace et plus flexible pour la population ».

Le budget Girard prévoit entre autres 2,2 milliards de dollars pour adapter le secteur de la santé aux réalités post-pandémiques. Ce ministère constitue sans surprise le premier poste de dépenses de l’État québécois,soit 52,8 milliards de dollars sur un budget total de près de 122 milliards de dollars.

Le gouvernement souhaite pérenniser les centres de vaccination et de dépistage mis en place durant la pandémie en élargissant leur portée afin d’y intégrer d’autres services de première ligne.

Cette somme permettra également d'actualiser le plan des mesures d’urgence ainsi que l’approvisionnement en équipements de protection individuelle et de réduire la liste d’attente pour les chirurgies , peut-on lire dans le communiqué de presse du ministre des Finances, Eric Girard.

« Le Plan santé, qui se déploie depuis un an, constitue un virage majeur pour améliorer les soins de santé à la population et l’accès à ces soins. Les investissements annoncés aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de ce plan. » — Une citation de Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Le gouvernement mise sur des changements structurels et durables dans le réseau de la santé. Ainsi, il compte investir 395 millions de dollars pour ouvrir de nouvelles cliniques d’accès à la première ligne et y ajouter des infirmières praticiennes spécialisées et d’autres professionnels. Dès 2023-2024, 12 cliniques, soit 6 de plus qu’actuellement, offriront leurs services à la population, peut-on lire dans le document.

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) bénéficiera d’une enveloppe de 146 millions de dollars pour développer la plateforme Votre Santé qui vise à faciliter la prise de rendez-vous, la consultation en télémédecine auprès d’un médecin et, à terme, la possibilité pour l’usager de consulter l’information de son dossier médical.

Également, le MSSS recevra une somme de 125 millions de dollars pour instaurer un service de transport médical par hélicoptère afin d’améliorer la desserte et la rapidité d’intervention . Le service sera mis en œuvre progressivement entre les hôpitaux émetteurs en régions plus éloignées et les hôpitaux récepteurs de Montréal et de Québec .

Le gouvernement Legault va de l’avant avec son projet de créer Santé Québec pour améliorer l’efficacité du réseau , soutient-il. Sa mise en place s’amorcera par le dépôt d’un projet de loi, en vue d’une entrée en vigueur d’ici 2024. Un montant de 60 millions de dollars y est rattaché pendant la période de transition de deux ans.

La création de Santé Québec conduira à une révision des rôles entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les établissements du réseau, premiers responsables de la prestation de l’offre de services , est-il écrit dans le budget.

En date du 31 décembre 2022, 20 649 patients étaient en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an. L’objectif, dit le ministre Girard, demeure de résorber ce nombre aussi rapidement que possible pour le ramener au niveau prépandémique – soit moins de 3000 patients en attente d’une chirurgie – en 2024.

Aînés et proches aidants

Par ailleurs, le budget Girard prévoit allouer une somme additionnelle d’environ 2 milliards de dollars sur cinq ans pour prendre soin des aînés et de leurs aidants naturels. Québec estime que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus passera de 1,8 million en 2021 à près de 2,5 millions en 2041, ce qui représentera 26 % de la population.

Du montant annoncé, 963 millions de dollars serviront à intensifier l’offre de services de soutien à domicile.

Concrètement, cet investissement permettra d’offrir des services à 34 000 personnes de plus d'ici au 31 mars 2028, affirme le gouvernement.

De surcroît, le budget réserve une somme de 705 millions de dollars pour offrir un hébergement adapté aux besoins des aînés, dont 405 millions pour assurer la pérennité des services dans les résidences privées pour aînés (RPA). Aussi, 200 millions seront consacrés pour continuer à financer le déploiement des maisons des aînés et 100 millions pour poursuivre l’harmonisation des CHSLD publics et privés.

L’objectif de cette démarche est d’assurer aux aînés hébergés une même qualité de soins et services, peu importe le statut du milieu de vie où ces personnes résident. Jusqu’à maintenant, les travaux ont permis de progresser notablement auprès de 16 établissements, et même de compléter le conventionnement pour trois CHSLD , souligne le ministre.

Le ministre Girard octroie 75 millions de dollars pour renforcer la lutte contre la maltraitance des aînés et 21 millions pour bonifier le soutien aux personnes proches aidantes.

Fait étonnant, il compte offrir un accès gratuit à la vaccination contre le zona. Le gouvernement prévoit une enveloppe de 124 millions de dollars sur cinq ans pour cette opération qui permettront de vacciner 800 000 personnes au cours de cette période.

Personnes vulnérables

Dans ce budget, le gouvernement Legault débloque 565 millions de dollars sur cinq ans pour rehausser les services en santé mentale et les services sociaux .

Ainsi, 211 millions de dollars serviront à accroître les services en santé mentale, en itinérance et en dépendance, 110 millions pour renforcer les services pour les jeunes en difficulté et 50 millions pour créer de nouvelles places de répit pour les parents d’enfants handicapés.

Québec bonifiera aussi son appui financier aux organismes communautaires en injectant 194 millions de nouveaux fonds. En considérant l’ensemble des sommes investies pour l’année 2023-2024, le financement gouvernemental pour le Programme de soutien aux organismes communautaires augmentera de 12 % par rapport à l’année 2022-2023 , précise le ministre.

À noter que le gouvernement investit 30 millions de dollars pour permettre la mise en œuvre de travaux liés à la deuxième phase de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse et une somme de 25 millions en soutien aux organismes apportant une aide aux hommes en situation de grande vulnérabilité.

Soulignons aussi l’octroi de 44 millions pour améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rares ou chroniques.