Budget 2023-2024 : des miettes pour Québec et Lévis

Le budget du ministre Eric Girard ne contient aucune grande annonce ou surprise pour la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. De nombreuses demandes des maires Marchand et Lehouillier demeurent sans réponse. Aperçu des faits saillants.

Dans sa liste d'épicerie en vue du budget, le maire de Québec Bruno Marchand demandait la création de 2500 unités de logements sociaux et abordables au cours des cinq prochaines années. La crise de la pénurie de logements n'épargne pas la Capitale-Nationale. Les taux d'inoccupation sont historiquement bas.

Le gouvernement prévoit 303,6 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 1500 logements dans le cadre du Programme d'habitation abordable du Québec (PHAQ).

Actuellement, 1719 unités du Programme d'habitation abordable sont en voie d'être construites. Si le ministre responsable de la capitale nationale, Jonatan Julien, parle d'un investissement record , reste que le nouveau programme d'habitation manque la cible si on se fie aux attentes de l'administration Marchand.

« Ce sont des sommes globales pour l'ensemble du Québec, mais on a bien l'intention dans la région de Québec de tirer profit de ces sommes-là. » — Une citation de Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale.

Lundi, le maire de Québec Bruno Marchand demandait pourtant au gouvernement de poursuivre le programme Accèslogis pour la création de logements sociaux et abordables. Ce programme aidait les organismes avec les étapes de planification de projets comme les travaux d'architecture par exemple. Le gouvernement compte plutôt miser sur le PHAQ qui fait plutôt appel au secteur privé.

Rien pour le 3e lien et pour le tramway

La construction du tunnel entre Québec et Lévis et le projet de tramway demeurent à l'étape de planification dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033.

Aucun montant précis n'est donc accordé aux projets du gouvernement Legault.

Le ministre Julien explique que le gouvernement accumule depuis un certain temps des sommes d'argent en prévision de leur réalisation.

Chaque année depuis quelques années on provisionne pour le tunnel Québec-Lévis. On provisionne des sommes pour le tramway. On provisionne des sommes pour tous les projets majeurs de plus d'un milliard de dollars pour éviter un choc lors du dépôt du dossier d'affaires , explique le ministre Julien.

Selon le ministre, les sommes ne sont pas mentionnées dans le budget pour que la concurrence sur les appels d'offres soit maintenue.

Un enfer routier à venir autour des ponts

Il y a tout de même des investissements majeurs au réseau routier dans la grande région de Québec au cours des prochaines années. Québec compte dépenser des milliards de dollars à la tête des ponts tant du côté de Québec que de Lévis.

La liste est longue. La réfection du Pont Pierre-Laporte, la reconstruction du tablier du Pont de Québec, l'élargissement de l'Autoroute 20 entre la route du Président Kennedy et l'accès au pont Laporte et le réaménagement de la route 116 sont tous inscrits au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Ces travaux majeurs toucheront inévitablement le quotidien des automobilistes entre les deux rives au cours des prochaines années.

La reconstruction et l'aménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec en intégrant des mesures pour le transport collectif sont aussi en phase de planification.

Au total, Québec débloque 3,3 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour le réseau routier dans la Capitale-Nationale et 1,34 milliard de dollars dans Chaudière-Appalaches.

L'arrimage de tous ces travaux par le ministère des Transports n'a pas été encore déterminé.

Des miettes pour le transport en commun

Le budget Girard ajoute une aide financière de 400 millions de dollars jusqu'en 2024 pour soutenir le maintien des services de transport collectif malgré la diminution de l'achalandage.

Impossible de connaître la part du gâteau réservée au Réseau de transport de la Capitale (RTC) et la Société de transport de Lévis (STLévis). Mais selon les fonctionnaires du ministère des Finances, 85 % des sommes allouées iront aux sociétés de transports de la région montréalaise.

Si les municipalités ou les sociétés de transport désirent plus d'argent, elles pourraient s'adresser au gouvernement fédéral , a lancé le ministre Girard lors de la présentation de son cinquième budget.

Québec espère aussi que le fédéral contribue à l'effort par l'entremise de transferts sans condition aux provinces, comme il l'a fait ces dernières années lors de la pandémie de COVID-19.

Jusqu'à maintenant, près 2,2 milliards de dollars ont été octroyés depuis 2020 par les gouvernements sur 4 ans pour aider les sociétés de transport.

De l'argent pour la mobilité active mais peu pour l'itinérance

Le gouvernement accorde 15 millions de dollars en 2023 pour soutenir la Vision de la mobilité active du maire Bruno Marchand.

Ce financement servira à améliorer les infrastructures du réseau des pistes cyclables. Un aménagement pour l'accès à la nature, notamment autour des rivières de Québec est prévu.

Dans ses demandes, la Ville de Québec recommandait au gouvernement de lui accorder 53,7 millions de dollars sur cinq ans.

Pour ce qui est de l'itinérance, un autre cheval de bataille du maire Marchand, la Ville de Québec espérait obtenir 15 millions de dollars pour les cinq prochaines années. Le gouvernement Legault prévoit plutôt dans son budget dépenser 35 millions de dollars pour l'ensemble du Québec.