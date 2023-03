Une course au championnat dont on ne parle pas chez les Remparts

Après 65 parties, les diables rouges et les Mooseheads d’Halifax se retrouvent nez à nez au classement avec une récolte de 103 points. Le nombre de victoires des Remparts les favorise au bris d’égalité, mais la marge d’erreur est inexistante d’ici au dernier match de la saison, ce samedi.

Beaucoup de gens en parlent. Nous, on en parle pas beaucoup , lance Patrick Roy au sujet de la course au premier rang.

D’abord parce que ses joueurs sont en contrôle de leur destinée, pointe l'entraîneur-chef. On n’attend pas de voir si Halifax va gagner ou perdre. On sait que si on gagne nos trois matchs, personne ne peut nous dépasser.

Mais surtout parce qu’un autre championnat de la saison régulière ne voudrait pas dire grand-chose sans succès subséquents en séries éliminatoires.

Champions de la saison régulière la saison dernière, les Remparts avaient finalement subi l'élimination en demi-finale des séries éliminatoires face aux Cataractes. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

La saison, c’est tel que tel. C’est vraiment les séries qui comptent , rappelle le gardien de but William Rousseau. Les trois prochains matchs, on ne veut pas les perdre simplement parce qu’on se prépare pour les éliminatoires.

Huchette heureux d’être de retour

La bonne nouvelle, c’est qu’après avoir été décimés par les blessures, les Remparts misent sur un alignement quasi complet. Les récents retours du défenseur Evan Nause et des attaquants Nathan Gaucher et Mikaël Huchette confèrent aux diables rouges une profondeur appréciable.

Ce qui veut dire que certains joueurs devront accepter de nouveaux rôles, précise Patrick Roy.

Rien pour inquiéter Mickaël Huchette toutefois. Opéré aux deux poignets cet automne, l'imposant hockeyeur est simplement heureux de retrouver la glace. Ça fait vraiment du bien. Je suis tellement heureux d’être avec les gars et de retrouver ma routine d’avant-match.

Jumelé à Nathan Gaucher et James Malatesta sur le troisième trio de l’équipe, l’attaquant de 19 ans a trouvé le fond du filet pour la première fois en près de cinq mois, dimanche, dans la victoire de 5-2 des siens contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Les deux matchs de la fin de semaine dernière étaient comme des matchs de séries. À la fin de la saison, c’est tout le temps ça. Ça joue plus physique , explique-t-il.

Huchette ne va pas s’en plaindre. Mon réservoir est plein. C’est sûr que je vais tout donner. Ma saison a été courte et je veux pouvoir jouer beaucoup de matchs en séries.

À peine revenu d'une fracture du pied, James Malatesta est déjà de retour à l'infirmerie. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Malatesta à nouveau sur la touche

Les matchs physiques de la fin de semaine ont toutefois laissé des traces. À peine revenu d’une fracture du pied, l’ailier gauche James Malatesta a subi une blessure au haut du corps contre Chicoutimi.

Le marqueur de 37 buts cette saison manquera les trois derniers matchs du calendrier régulier, mais sera de retour pour les séries, a fait savoir l’organisation lundi après-midi.

Les Remparts ont rendez-vous avec les Cataractes, mercredi soir, à Shawinigan, avant de finir la saison avec deux matchs contre l'Océanic, vendredi et samedi.