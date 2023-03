La piscine de Champagnat restera fermée au public à La Tuque

La piscine avait fait l’objet de rénovations et devait être temporairement rouverte en attendant la phase 2 des travaux prévus au printemps 2024. La Ville n’arrive toutefois pas à recruter assez de sauveteurs pour offrir des services réguliers à la population. Elle estime avoir besoin d’entre 4 et 8 sauveteurs, selon leurs disponibilités et leurs qualifications, pour répondre aux besoins.

La Municipalité n’a donc d’autre choix que de concentrer ses actions pour le moment à offrir des cours pour former de nouveaux sauveteurs, de nouveaux moniteurs de natation et pour permettre aux gens intéressés qui ont déjà été sauveteurs dans le passé de se requalifier , indique la Ville par voie de communiqué. Grâce à cette mesure, elle espère aussi avoir assez de sauveteurs pour la piscine du parc Saint-Eugène cet été.

La pandémie ainsi que la fermeture de la piscine ont retardé la formation des sauveteurs, explique la chef de service aux communications de la Ville de La Tuque, Hélène Langlais.

L’équipe municipale espère être en mesure de reprendre les services à la population à la piscine de Champagnat en septembre, incluant les cours de natation, mais pour cela, il faut que les formations qui seront offertes ce printemps suscitent suffisamment d’intérêt , précise l’administration.

Le Centre de services scolaire de l’Énergie affirme que les élèves de l’École secondaire Champagnat peuvent tout de même utiliser la piscine intérieure pour leurs cours de natation, car le personnel assure la surveillance nécessaire.

La deuxième phase des travaux de rénovation devrait commencer au printemps prochain et durer entre 9 et 12 mois.

Avec les informations de Marilyn Marceau