Budget provincial 2023-2024 : cap sur les projets industriels d’envergure en région

Le budget provincial 2023-2024, présenté mardi à Québec, offre un nouveau congé fiscal aux entreprises qui développent des projets d’investissement de plus de 100 millions de dollars, particulièrement à l’extérieur des grands centres.

On veut amener le Québec à un autre niveau économiquement. Lorsqu’on veut encourager les investissements, il y a les mesures fiscales et l’aide directe. Pour attirer de grands projets, il faut avoir un coffre à outils. C’est pourquoi on renouvelle le programme actuel en le modernisant et en le bonifiant au niveau des régions , a expliqué le ministre Girard.

Les entreprises qui réaliseront des projets industriels majeurs à l’extérieur des grands centres pourront recevoir un congé fiscal équivalent de 20 % à 25 % des investissements, selon les territoires régionaux.

Pour le gouvernement du Québec, cette mesure d’aide financière coûtera 373 M$ d’ici 2028.

Investissements dans le secteur forestier

Québec répond aussi aux attentes de certaines municipalités qui dépendent de l’industrie forestière, en haussant les investissements dans les travaux sylvicoles.

Le budget prévoit 98 M$ sur cinq ans pour la réalisation de travaux, la construction de routes d’accès dans les forêts publiques et le renforcement du réseau de production de plants forestiers.

Les municipalités qui s’inquiètent de l’impact économique de la protection du caribou forestier devront toutefois attendre le dépôt officiel de la stratégie provinciale au terme des consultations publiques et des discussions avec le gouvernement fédéral, en juin, pour savoir à quoi s’en tenir.

Québec puisera dans une enveloppe provisionnelle générale de 6,5 milliards de dollars pour financer le futur plan. Les détails des investissements devraient être précisés dans la mise à jour économique, l’automne prochain.

Recruter des travailleurs étrangers

Les entreprises qui cherchent à faciliter le recrutement de travailleurs étrangers pour combler les besoins de main-d’œuvre ont l’oreille attentive de Québec.

Le budget prévoit 73 M$ pour mettre en œuvre des initiatives qui permettraient d’augmenter la proportion d’immigrants qui s’établissent en région et 25,5 M$ pour faciliter l’intégration des demandeurs d’asile.

Il y aura des services d’aide à l’emploi pour favoriser leur intégration à certains secteurs ciblés, notamment dans les secteurs du tourisme et de la santé, ainsi que la filière batterie , peut-on lire dans le plan budgétaire.

Zone tampon à Rouyn-Noranda : contribution à venir

Le budget 2023 ne prévoit aucun fonds sur la contribution de Québec au déménagement de 200 ménages à Rouyn-Noranda.

La somme de 85 M$ annoncée la semaine dernière est trop récente pour avoir été inscrite au plan budgétaire.

Par contre, l’argent sera bel et bien inclus dans le cadre financier du gouvernement.

Soins de santé pour les autochtones

Le gouvernement du Québec priorisera aussi l’aide aux communautés autochtones qui convergent vers Val-d’Or pour recevoir des soins de santé.

Le Centre d’amitié autochtone recevra 10 M$ sur trois ans pour rénover et agrandir ses installations.

« Ceci permettra notamment à l’organisme d’accueillir une clinique médicale et d’offrir un service d’hébergement pour les patients qui résident à l’extérieur de la ville. » — Une citation de Extrait du budget 2023

Par ailleurs, les membres de la communauté algonquine de Kitcisakik recevront encore plus d’aide pour améliorer leurs conditions d’habitation. Le gouvernement provincial bonifie de 300 000 $ l’aide financière qui est déjà apportée pour la rénovation des maisons dans le but de compenser la hausse du prix des matériaux.