Mort de Noelle O’Soup : la Première Nation Key veut créer sa loi de protection à l’enfance

La Première Nation Key, dont le territoire se situe en Saskatchewan, a annoncé avec « fierté » mardi, à Vancouver, lancer des consultations communautaires pour la création d’une loi sur la protection à l’enfance et à la famille. Elle espère qu'à terme les communautés autochtones pourront prendre le contrôle de l’avenir de leurs enfants, en s’assurant qu’ils connaissent leur passé et leurs pratiques.

La Première Nation a choisi de lancer cette consultation à Vancouver, pour honorer la mémoire de sa membre Noelle O'Soup. Elle compte s'appuyer sur la loi fédérale C-92, qui affirme les droits des peuples autochtones à établir et à fournir leurs propres services de protection à l'enfance et à la famille.

Aujourd’hui, un long chemin à parcourir nous attend , a déclaré d’emblée le chef de la Première Nation Key, Clinton Key.

Les circonstances non élucidées de la disparition de la jeune Noelle O’Soup pèsent encore sur la communauté, selon lui. Cette dernière demeure indignée des circonstances entourant la mort de l’adolescente, qui était sous la garde des Services à l'enfance de la Colombie-Britannique lorsqu'elle a été portée disparue en 2021.

Son corps a été retrouvé près d'un an plus tard, à Vancouver.

S'assurer que le passé ne se répète pas

La Première Nation Key accuse le ministère des Enfants et du Développement de la famille de la Colombie-Britannique, le service des coroners de la province, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Coquitlam et la police de Vancouver de négligence dans la disparition de l’adolescente.

Nous allons tout mettre en œuvre pour éviter que ce qui est arrivé à Noelle, ne se reproduise , a lancé le chef Clinton Key.

Cependant, la communauté se dit consciente qu’elle ne pourra pas régler les défaillances du système toute seule. Elle invite ainsi la province, et toutes les provinces et territoires au pays, à collaborer.

« Nous espérons créer une nouvelle loi qui reflète notre communauté, nos besoins et nos valeurs. » — Une citation de Clinton Key, chef, Première Nation Key

Le chef Clinton Key était visiblement ému lors de l'annonce, à Vancouver. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

L’opposition demande des comptes à la province

Le porte-parole libéral de l’opposition en matière de relations avec les Autochtones et de la réconciliation, Michael Lee, et celui en matière d'enfance et de la famille, Norm Letnick, disent dans un communiqué partager le sentiment de la communauté autochtone.

Selon eux, la province a manqué de transparence dans le dossier de la mort de Noelle O'Soup. Il est nécessaire de remédier aux défaillances systémiques qui ont conduit à compromettre la sécurité de Noelle [O'Soup] , écrivent-ils.

La Première Nation Key devrait rencontrer mardi après-midi la ministre de l’Éducation et des Services de garde d'enfants, Rachna Singh, ainsi que la procureure générale, Niki Sharma.