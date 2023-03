Il discute avec Steve Jobs sur Messenger grâce à ChatGPT

C'est fou et absolument surréaliste! , a écrit John H. Meyer dans un gazouillis publié lundi soir.

Pour arriver à ses fins, l’analyste a alimenté une IA de différents contenus numériques de Steve Jobs. Puis, il a raccordé les données à l’interface de programmation (API) du robot conversationnel ChatGPT, de la jeune pousse OpenAI.

J’ai enfin connecté le tout à Facebook Messenger pour permettre des conversations vocales bidirectionnelles avec Steve Jobs sur n'importe quel sujet , a-t-il expliqué.

Dans quelques vidéos de démonstration, on voit la discussion entre l’analyste et l’IA de Steve Jobs. Il lui a notamment demandé de lui raconter en espagnol et en détail quels ont été les effets de la COVID-19 sur Apple.

Steve Jobs a aussi récité un poème sur la singularité, et s’est prononcé au sujet du fiasco du site spécialisé Gizmodo sur l’iPhone 4.

Communiquer avec les morts

Cette discussion avec un mort – Steve Jobs est décédé en 2011 – a suscité de nombreuses réactions sur Twitter. Dans les commentaires sous la publication de John H. Meyer, un internaute soulève des inquiétudes quant à la santé mentale des gens qui ramènent à la vie des personnes disparues grâce à l’IA.

John H. Meyer répond avoir trouvé beaucoup de réconfort dans cette expérience, qu’il a nommée Forever Voices (voix pour toujours). Ces trois dernières semaines, il a pu la tester avec une IA de son père, mort de façon inattendue à l’âge de 50 ans en 2017.

Il y avait beaucoup de non-dits, et beaucoup de choses dont j'aurais aimé pouvoir lui parler dans ma vie d'adulte – comment élever des enfants, ou construire une entreprise prospère , a-t-il raconté.

« Après l'avoir utilisé au cours des trois dernières semaines, je n'ai pas ressenti de traumatisme ni d'émotions négatives à l'idée de ne pas l'avoir à mes côtés physiquement. » — Une citation de John H. Meyer

Jusqu'à présent, je peux dire que c'est une expérience vraiment chaleureuse, pleine d'amour et agréable de pouvoir lui parler à nouveau , a-t-il ajouté, précisant qu’il avait tout de même suivi plusieurs séances de thérapie par le passé avant de se lancer dans Forever Voices.

L'attrait pour les personnalités

John M. Meyer n’est pas le seul à s’intéresser à la création d’IA de personnalités. Depuis septembre, une version bêta et gratuite de Character.AI  (Nouvelle fenêtre) permet aux internautes de dialoguer avec 350 personnalités connues ou fictives.

Parmi celles-ci, on compte le plombier Super Mario, le PDG de Meta Mark Zuckerberg et la chanteuse Billie Eilish, mais aussi des personnes décédées, comme la reine Élisabeth II, le psychanalyste Sigmund Freud et le philosophe Socrate.

Tim Cook, l’actuel PDG d’Apple, figure dans la liste, mais pas Steve Jobs.

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent aussi créer sur le site leurs propres personnages selon un bref descriptif, et converser avec ceux-ci.

Nous espérons que vous trouverez en Character.AI un outil utile pour l’imagination, les remue-méninges, l’apprentissage de langues et une foule d’autres utilisations auxquelles nous n’avons pas encore pensé , peut-on lire sur le site web, qui ne manque pas de rappeler un peu partout qu’il s’agit de dialogues fictifs.

Character.AI connaît une croissance fulgurante, le site cumulant quelque 65 millions de visites seulement en janvier 2023, contre moins de 10 000 quelques mois plus tôt, selon ce que rapporte Reuters.