Budget provincial : quoi retenir pour l’Outaouais ?

Le budget présenté mardi par le gouvernement provincial est marqué notamment par une baisse d'impôt pour 4,6 millions de Québécois. Plusieurs résidents de l'Outaouais y trouveront donc leur compte alors que l'industrie forestière de la région, et des Laurentides sont ciblées par des investissements directs. Concernant la question du logement, un milliard de dollars sera investi sur six ans.

Pour le premier budget de son deuxième mandat, le gouvernement Legault réserve une enveloppe de 128 millions de dollars sur cinq ans au secteur forestier.

La structure industrielle forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides s'est fragilisée lors de la fermeture d'une importante usine régionale en octobre 2019 , peut-on lire dans le plan budgétaire.

L'usine Fortress de Thurso a fermé ses portes il y a maintenant plus de trois ans. Le gouvernement veut donc soutenir la structure industrielle forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides en lui attribuant une somme de 10 millions de dollars pour 2023-2024.

Cet argent permettra d'assurer un débouché pour les bois feuillus de faible qualité issus des récoltes et d'appuyer le secteur forestier dans ces régions .

Pas de nouveau centre des congrès, mais de l'argent pour le tourisme d'affaires

Des intervenants de la région, notamment la mairesse de Gatineau et la Chambre de commerce de Gatineau, souhaitaient un engagement du gouvernement en ce qui a trait au nouveau centre des congrès promis par la Coalition Avenir Québec lors de la campagne électorale l'automne dernier.

Le projet ne figure pas au Plan québécois des infrastructures du présent budget.

Cependant, toujours dans le domaine du tourisme, le gouvernement Legault souhaite maximiser les retombées touristiques partout au Québec, entre autres, en mettant en place une stratégie en tourisme d'affaires.

Ce sont 15 millions de dollars sur trois ans qui seront donc investis en ce sens.

Il génère d'importantes retombées économiques pour les régions et pour les portes d'entrée touristiques que sont Montréal, Québec et Gatineau, en plus de contribuer à un achalandage touristique accru tout au long de l'année.

Un milliard de dollars pour le logement

Les attentes étaient élevées en Outaouais sur la question du logement, alors que la crise se poursuit avec un taux d'inoccupation des logements sous la barre du 1 % et des loyers élevés.

Au cours des six prochaines années, le gouvernement investira un milliard de dollars, ce qui permettra notamment la réalisation de 5250 nouveaux logements sociaux et abordables à travers la province.

Le gouvernement veut aussi soutenir les Québécois face à la hausse des coûts pour se loger. Une somme de 5,8 millions de dollars est prévue pour aider les municipalités et les offices d'habitation qui doivent répondre aux besoins pressants des ménages sans logis.

Toujours à l'échelle provinciale, le gouvernement compte bonifier l'appui aux organismes communautaires et accroître les services en santé mentale, en itinérance et en dépendance.

Des sommes de 194 et 211,2 millions de dollars sont respectivement attribués à ces deux objectifs.

D'ailleurs, pour le deuxième projet, 35 millions du montant total devraient permettre de rehausser le nombre de places en refuge d'urgence.

400 M$ pour la relance du transport collectif

Alors que la reprise de l'achalandage demeure un défi pour la Société de transport de l'Outaouais (STO), mais aussi pour bien d'autres transporteurs publics municipaux, le gouvernement caquiste attribue une somme de 400 millions de dollars pour soutenir la relance du transport collectif à travers la province.

En pleine saison des nids de poule, le gouvernement alloue aussi 200 millions de dollars pour 2024-2025 au milieu municipal pour l'entretien et l'amélioration du réseau routier local.