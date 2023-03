Ricardo, Guylaine Tremblay et Matthieu Pepper dans le nouveau talk-show de Marc Labrèche

Dans un monde où nous n’avons plus de repères, mes complices seront mon ancre, mon groupe de soutien et mes sauveurs, a déclaré Marc Labrèche dans un communiqué, avec la verve qu’on lui connaît. Pour ton bénéfice et le mien, nous traverserons ensemble le néant pour devenir distributeurs de plaisirs multiples et d’infatigables titilleurs de conscience.

Avec cette nouvelle émission de variétés, Noovo promet un rendez-vous fantasque, authentique et impétueux , à l’image de son animateur. La bande-annonce de l’émission, également dévoilée mardi, en donne d’ailleurs le ton.

Fabiola Nyrva Aladin, Fabien Cloutier, Jo Cormier, Ève Côté, Elise Guilbault, Régis Labeaume, Erich Preach, Pascale Renaud-Hébert et Sonia Vachon complètent la liste des collaborateurs et collaboratrices de Je viens vers toi.

Marc Labrèche pourra aussi compter sur les prestations musicales d’un groupe composé de Claude Cobra (Bleu Jeans Bleu), Jonathan Drouin (Valaire), Antoine Gratton et la batteuse montréalaise Domino Santantonio.

Je viens vers toi sera diffusé à compter du 11 avril sur Noovo. Le talk-show d’une heure sera présenté les mardis et mercredis à 20 h.