Procès pour meurtre de Jonathan Maranda : la sélection du jury terminée

Neuf femmes et cinq hommes ont été retenus pour agir comme jurés à ce procès qui devrait s’échelonner sur une période de quatre à cinq semaines.

La Couronne, représentée par Me Claudia Carbonneau et Me Jérémie Chaput, devrait présenter sa théorie de cause aux jurés mercredi matin. Les avocates du Directeur des poursuites criminelles et pénales [DPCP] prévoient également faire entendre leurs deux premiers témoins au cours de la journée.

Rappelons que Jonathan Maranda, 42 ans, de Winneway, est accusé de meurtre au premier degré [meurtre prémédité] contre la personne de Nathan Wapachee-Hoque, survenu à Val-d’Or en mai 2020. Le corps de la victime de 19 ans avait été découvert dans un conteneur à déchets du centre-ville.

Jonathan Maranda est représenté par Me Steve Hanafi et Me Antoine Mailloux.

Le procès est présidé par le juge Guy de Blois, de la Cour supérieure. Il se déroulera en anglais, la langue de l'accusé.

Un deuxième accusé

Un autre homme est accusé de meurtre au premier degré dans cette affaire, soit Jason Gagnon, 36 ans, de Val-d'Or. Gagnon devrait retourner en cour en avril pour déterminer les dates de son procès.