Winnipeg parmi les villes les plus sécuritaires pour survivre à une apocalypse de zombie

Cette étude connue comme The best & worst cities in Canada to survive a zombie apocalypse démontre que parmi les 10 villes les plus favorables pour survivre à une possible apocalypse de zombies, cinq se trouvent dans les Prairies.

C’est la Ville d’Edmonton qui se retrouve à la tête de ce classement avec une moyenne de 7,96 points accordés par les auteurs de cette étude. Elle est suivie de près par la Ville de Saskatoon qui se place en deuxième position avec 7,95 points.

Les villes de Calgary, de Regina et de Winnipeg se placent en quatrième, cinquième et sixième position respectivement.

Pour établir ce classement, les auteurs de l’étude Benjamin Vajic et Erik Nilsson ont collecté des données de Statistique Canada.

Le classement général de cette étude  (Nouvelle fenêtre) prend en compte des critères de vulnérabilité aux invasions, d’accès aux ressources essentielles, de mobilité, du nombre de lieux isolé et de nombre d’armes en circulation pour chaque ville.

Classement des meilleurs villes pour survivre à une apocalypse de zombie. Photo : Fourni par Rentola

Ce sont des facteurs comme la faible densité de la population, les rues larges et la possibilité de se cacher qui font de Winnipeg un endroit propice pour survivre à une apocalypse de zombie.

Cependant, selon les chercheurs, la capitale manitobaine peine en termes de sécurité, car il lui manque des armes pour éliminer de potentiels zombies.

Au cours des dernières années, plusieurs types de zombies ont été présentés dans des films et des séries télévisées.

Selon le co-auteur de l’étude et gestionnaire de projet chez Rentola, Benjamin Vajic, les zombies imaginés pour cette étude ne sont pas très forts. Ils ont un QI faible, ils sont peu mobiles et ne savent pas nager , affirme-t-il.

Il ajoute que le froid n’affecte pas leurs mouvements.

Opération commerciale

L’entreprise Rentola, qui gère des listes de logements locatifs en ligne dans le monde entier, n’en est pas à son coup d’essai.

Un classement similaire a déjà été fait au Royaume-Uni  (Nouvelle fenêtre) en 2020.

Benjamin Vajic ne cache pas le fait que ce classement est avant tout l’occasion de faire de la publicité.

Nous avons différents marchés à travers le monde et nous voulions nous concentrer sur le Canada. Nous avons pensé que des histoires d’apocalypse, de culture pop accrocheraient le public canadien. C’est une histoire légère qui ouvre les discussions, affirme-t-il.

Si vous ne résidez pas dans la ville la plus sûre, il peut être judicieux d’envisager un déménagement en cas d’épidémie mondiale de zombies , peut-on lire en conclusion de l’étude de la société de recherche de logements locatifs.

À l’avenir, Benjamin Vajic explique qu’il pourrait se pencher sur les types d’habitations idéales pour suivre à l’apocalypse de zombie.