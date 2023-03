Initiations dégradantes au hockey : Mario Cecchini n’a pas l’intention de se défiler

Le nouveau commissaire de la Ligue du hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mario Cecchini, entrera en fonction en mai, mais il est déjà au cœur de l’action avec le scandale des initiations dégradantes. Celui qui prend la place de Gilles Courteau après 37 ans de règne n’a pas l’intention de se défiler et promet d’attaquer cette problématique de front.

C’est possible d’y arriver. Sinon, je n’aurais pas accepté ce défi , a-t-il dit dans une entrevue accordée au Téléjournal Acadie mercredi.

Le nouveau commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, succède à Gilles Courteau dans la foulée du scandale des initiations violentes des jeunes joueurs de hockey. Photo : Radio-Canada

La réputation du hockey junior majeur canadien a été entachée par ces scandales d’une culture toxique dans le hockey. Des recrues ont été obligées par des vétérans joueurs à poser des gestes dégradants, dont plusieurs à caractère sexuel. Les directions auraient été au fait de ces comportements et n'auraient rien fait pour y mettre fin.

Un changement de culture nécessaire

Stephen Quirk, un ex-joueur des Alpines de Moncton (anciens Wildcats) et des Mooseheads d’Halifax de 1995 à 1998, a notamment témoigné avoir été victime de ces traitements sordides.

Son témoignage a précipité le départ de Gilles Courteau, qui avait déclaré en commission parlementaire à Québec quelques jours plus tôt que de tels comportements n’avaient pas été rapportés dans sa ligue.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a témoigné devant les parlementaires québécois. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Concernant les initiations, un changement de culture est nécessaire, consent le nouveau commissaire. Cela sera possible à travers des correctifs et des politiques qui ont du mordant. Il reconnaît aussi qu’il faudra travailler avec acharnement et détermination pour atteindre les objectifs fixés par la société face au hockey d’aujourd’hui.

« Quand les gens parlent d’une seule voix et expriment une volontaire claire, ça démontre qu’on peut y arriver. Mais ça ne se fera pas entre un vendredi et un lundi. » — Une citation de Mario Cecchini, nouveau commissaire de la LHJMQ

Le nouveau grand patron du circuit demande aux gens qui ont été victimes de tels gestes pendant des initiations ou qui ont été témoins de ces comportements dégradants de ne pas avoir peur de parler.

J’ai déjà dit qu’il faut que la parole se libère. Que ceux qui ont été victimes de discrimination ou qui veulent faire une plainte aillent de l’avant. Si une plainte atterrit sur mon bureau, nous allons enquêter. Serons-nous proactifs? Absolument! , promet-il.

Le Titan à Bathurst

Le nouveau commissaire de la LHJMQ souligne également la connexion importante avec les Maritimes et il entend la faire bonifier au service des jeunes.

Les rumeurs de déménagement du Titan d'Acadie-Bathurst ont été nombreuses ces dernères années. Photo : Radio-Canada / Francois Leblanc

Une connexion continuellement ébranlée par les rumeurs de déménagement du Titan d’Acadie-Bathurst.

À ce sujet, il s’est voulu rassurant, même s’il admet ne pas avoir encore été mis au parfum de tout le dossier.

Essentiellement, il n’y a rien de prévu à court terme. Le Titan devrait rester à Bathurst pour plusieurs années encore , a-t-il commenté.

Avec les informations de Karine Godin