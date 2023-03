La police de Prince Albert fait la plus grande saisie de cocaïne de son histoire

Le Service de police de Prince Albert a annoncé, mardi, avoir fait la plus grande saisie de cocaïne de son histoire, soit 31,2 kg de cette drogue. Les policiers ont aussi saisi de l'argent liquide et des pièces d'armes à feu.

La police précise dans un communiqué que la saisie a eu lieu dans une propriété située dans un parc pour caravanes au nord de Prince Albert, le 16 mars.

La saisie est le résultat d’une enquête de plusieurs semaines menée par une équipe composée de policiers de Prince Albert, d’agents de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que d'agents spécialisés dans la lutte contre les armes, les drogues et le crime organisé.

La deuxième plus importante saisie de cocaïne effectuée par la police de Prince Albert s’élevait à un peu plus de 11 kg.

Selon le chef du Service de police de Prince Albert, Jonathan Bergen, l'enquête et la saisie contribuent à renforcer la sécurité publique dans la communauté et dans les régions avoisinantes.

Une grande partie de la souffrance et de la douleur que nous constatons dans nos communautés est liée aux dépendances. Le trafic de drogue touche tout le monde , dit-il.

Outre la cocaïne, 55 000 $ en argent liquide ont été saisis, des pièces d'armes à feu et des munitions et tout le matériel nécessaire à une opération de trafic de stupéfiants à grande échelle, selon le Service de police de Prince Albert.

Après cette perquisition, quatre personnes ont été arrêtées, selon la police. Ils sont accusés, entre autres, de possession de drogue dans un but de trafic, d'armes et de munitions prohibées et de produits de la criminalité d'une valeur de plus de 5000 $.

Une cinquième personne de Saskatoon fait l'objet des mêmes accusations et d'un mandat d'arrêt. D'autres accusations pourraient être portées au fur et à mesure que l'enquête se poursuit.