En 2008, le Bistro du Carrefour des Plaines se transformait en restaurant

Le Bistro a toujours été une cafétéria, une cuisine communautaire. Là, pour la première fois dans son histoire, c’est un bistro, un restaurant , expliquait le chef cuisinier, Pascal Lafond.

C'est Pascal Lafond qui était aux commandes des cuisines du nouveau Bistro. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sous sa nouvelle mouture, le Bistro du Carrefour des Plaines allait pouvoir offrir un service aux tables. Les clients, pour leur part, auraient non seulement accès à la salle à manger, mais aussi à une terrasse et à un bar, et ce du lundi au samedi.

Un changement considéré comme nécessaire par certains au moment de son inauguration.

Je pense que le lancement va peut-être redonner le goût à certains qui avaient désisté le Bistro de venir faire un tour plus souvent. Avec le nouvel horaire, je pense que ça va attirer du nouveau monde , espérait alors Antoine Marcoux.

Des bouchées avaient été préparées pour les convives présentes lors de la soirée d'inauguration. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’équipe de l’établissement avait aussi fait le choix d’offrir un menu plus axé sur la nourriture santé.

On peut avoir tout ce qu’on veut comme du couscous aux épinards , se réjouissait une jeune participante à la soirée d’inauguration.

La nouvelle ambiance du Bistro avait séduit de nombreux clients lors de ce premier soir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L'Association canadienne-française de Regina, quant à elle, disait espérer que les clients apprécieraient le nouveau concept. L’organisme y avait investi 6000 $.

Le projet de restaurant du Bistro du Carrefour des Plaines a toutefois pris fin quelques mois seulement après son inauguration.