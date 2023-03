Un camp pour encourager les jeunes femmes à devenir pompières

Le Camp Molly est un camp gratuit de quatre jours pour les jeunes femmes de 15 à 18 ans, qui leur permet d'en apprendre davantage sur le domaine.

Il a été lancé en 2019 par Monique Belair, qui est cheffe du service d'incendie de Belleville.

Il y avait un problème avec le manque de connaissances et de soutien pour les jeunes femmes, en particulier entre 15 et 18 ans, à l’école secondaire lorsqu'elles essaient de prendre une décision concernant leur carrière et leurs études postsecondaires , affirme-t-elle.

« Beaucoup de jeunes filles que j'ai rencontrées sont allées voir leurs enseignants ou conseillers d'orientation, leurs parents et ont dit qu'elles avaient exprimé leur intérêt à faire partie du service d'incendie et qu'on leur avait dit qu'elles ne pouvaient pas parce qu'elles n'étaient pas assez fortes, que ce n'est pas un travail pour les femmes. » — Une citation de Monique Belair, cheffe du service d'incendie de Belleville

Mme Belair affirme qu'elle était choquée d'apprendre que les jeunes femmes continuent d'être confrontées aux mêmes stéréotypes de genre auxquels elle avait été confrontée lorsqu'elle est entrée dans le domaine en 1986.

Monique Belair a fondé Camp Molly lorsqu'elle était cheffe adjointe du Service d'incendie d'Oakville en 2019. Photo : Avec la permission de Jay Crews Photography

Elle souligne que le camp touche à différents rôles dans les services d'incendie, pas seulement à la lutte contre les incendies.

Le camp invite également les pompiers masculins à venir montrer aux participantes à quel point les pompiers masculins et féminins peuvent travailler ensemble, pour aider à dissiper le mythe selon lequel les hommes ne veulent pas que les femmes rejoignent le service.

Mme Belair indique que le camp a beaucoup grandi depuis ses débuts, avec huit camps à travers la province prévus cet été.

Craig Lawrence, chef adjoint par intérim du service d'incendie de Sudbury, affirme que le camp permet de faire comprendre aux filles que la lutte contre les incendies est une carrière possible.

Nous avons besoin de pompiers de carrière et de pompiers volontaires. Et quelle excellente façon pour le processus de recrutement à long terme d'initier les jeunes femmes à l'idée qu'elles pourraient potentiellement profiter d'une carrière enrichissante et passionnante dans le domaine de lutte contre les incendies.

À l'heure actuelle, Sudbury compte environ 116 pompiers de carrière. Seulement cinq sont des femmes.

Parallèlement, la ville compte environ 195 pompiers volontaires, dont 17 femmes.

M. Lawrence affirme que le service avait récemment embauché un certain nombre de nouvelles recrues qui sont des femmes.

Mais il souligne qu’il est idéal d'encourager les jeunes femmes plus tôt, lorsqu'elles pensent à leur avenir.

Avec les informations de CBC