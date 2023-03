Cinq auteurs et autrices récompensés par la Ville de Québec

Mario Malouin a été le premier récipiendaire du Prix reconnaissance en bande dessinée, en collaboration avec Québec BD. Le jury souhaitait souligner sa prolifique carrière, son implication et son apport au rayonnement du 9e art.

Mario Malouin est le premier récipiendaire du prix reconnaissance en bande dessinée. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Les Prix de la création littéraire du Salon international du livre et de Québec et de la ville de Québec regroupent les catégories : adulte, jeunesse et essai. Les gagnants ont été choisis parmi la cinquantaine de candidatures reçues.

Anne Guilbault est lauréate dans la catégorie littérature adulte. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Anne Guilbault s’est démarquée en remportant le prix de littérature pour adulte avec L’oiseau-grenade, publié chez Leméac Éditeur. Le roman plonge le lecteur au cœur d'une histoire entre la Syrie et le Québec.

Le prix de la catégorie jeunesse a été remis à Fabrice Boulanger pour M.I.A. : ma réalité virtuelle chez Québec Amérique. L'œuvre Travail et temps de René Bolduc a été récompensée dans la catégorie essai.

René Bolduc présente le livre Travail et temps

Le prix de la poésie Jean-Noël-Pontbriand a honoré le recueil de Virginie Chaloux-Gendron, La fabrique du noir, aux éditions du Noroît. La récompense est décernée en collaboration avec l'Université Laval et le Bureau des affaires poétiques.

Les œuvres des gagnants ont été publiées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Tous les lauréats feront partie de la programmation du prochain Salon international du livre de Québec.