La police de Peel démantèle un important réseau de vol de voitures

Ce large coup de filet a permis de retrouver 78 véhicules volés d’une valeur totale de plus de 10 millions de dollars. Certains véhicules ont été récupérés dans le Grand Toronto où ils devaient être expédiés à l’étranger pour être revendus.

L’enquête, appelée Projet R&R, a duré trois mois et a demandé la collaboration avec des agents et des enquêteurs de l’Agence des services frontaliers du Canada, des services du Port de Montréal et de l’association Équité, un organisme à but non lucratif qui lutte contre les fraudes aux assurances.

Il y a quelques mois, les enquêteurs avaient identifié une recrudescence de vols de Range Rover dans la région de Peel et ailleurs dans le Grand Toronto. Les policiers ont découvert que le groupe de voleurs ciblait spécifiquement certains modèles de voitures, notamment à l’aéroport international Pearson. Les vols avaient lieu également dans des stationnements souterrains ou dans des quartiers résidentiels, de nuit, lorsque les victimes dormaient.

Les véhicules volés étaient expédiés depuis le port de Montréal

Après avoir identifié les individus en flagrant délit, les enquêteurs ont remonté la filière jusqu’à découvrir les lieux de chargement et d’expédition du butin.

Les véhicules étaient ensuite chargés dans des conteneurs et transportés par camions ou par train jusqu’au port de Montréal d’où ils étaient exportés.

En tout, 25 conteneurs ont été interceptés au Canada, notamment à Brampton et à Montréal, mais aussi à l’étranger, en Allemagne et en Espagne. Selon la police de Peel, les véhicules volés étaient destinés à être revendus aux Émirats arabes unis.

Le Canada fait face à une hausse des vols de voitures

Les arrestations ont eu lieu fin décembre dernier. Sept mandats de perquisition ont été exécutés, tous dans la région de Peel, donnant lieu à l’arrestation de quatre personnes. Elles sont poursuivies pour 34 accusations, dont vol de véhicules à moteur et possession de biens obtenus par un crime. Les policiers ont également retrouvé de l’argent liquide en dollars canadiens et américains et de la drogue.