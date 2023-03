Les combats amateurs de jiu-jitsu brésilien décriminalisés au Québec

Le décret, que Radio-Canada n’a pas pu consulter, a été signé par le Cabinet le 8 mars dernier. Il devrait donc être publié dans la Gazette officielle du Québec d’ici le 8 avril.

Son adoption vient décriminaliser la tenue de combats amateurs de jiu-jitsu brésilien, sous réserve de l’approbation d’un règlement de sécurité par la direction de la sécurité dans le loisir et le sport du ministère de l’Éducation (MEQ). Ledit règlement n’a pas encore été approuvé, mais il ne s’agirait que d’une formalité, selon nos sources.

Décriminalisé, le jiu-jitsu brésilien devient ainsi le premier sport de combat non fédéré à obtenir le droit de présenter des combats amateurs au Québec depuis la modification de l’article 83 (2) du Code criminel, en 2013.

Le karaté avait, avant lui, obtenu un statut équivalent, à l’automne 2022. Mais contrairement au jiu-jitsu brésilien, la pratique de ce sport est supervisée par une fédération, qui s’assure de faire respecter le règlement de sécurité.

D'autres sports protégés

La modification de l’article 83 (2) du Code criminel, en 2013, a rendu illégale la tenue de combats amateurs partout au Canada, à l’exception des sports présentés aux Jeux olympiques ainsi que ceux spécifiquement autorisés par les provinces.

Or, le Comité international olympique (CIO) a décidé en 2021 que le karaté ne serait pas présenté aux Jeux de Paris, en 2024, d’où l’urgence de décriminaliser rapidement la tenue des compétitions amateures de cette discipline, l’an dernier.

Le jiu-jitsu brésilien, pour sa part, n’a jamais été un sport olympique. Le décret du 8 mars n'en vient pas moins décriminaliser les combats amateurs de cette discipline au Québec. Une analyse de risque du MEQ a convaincu celui-ci que le jiu-jitsu brésilien n’était pas plus dangereux que les autres sports de préhension, comme le judo.

Selon nos informations, le décret vient également protéger ledit judo, le taekwondo, la boxe anglaise , ainsi que la lutte (gréco-romaine et libre), au cas où ces sports perdraient leur statut olympique.

Les arts martiaux mixtes devront attendre

Il n’a pas été possible de parler à la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, pour la rédaction de cet article. Son cabinet nous a toutefois confirmé que la décriminalisation des combats amateurs de jiu-jitsu brésilien faisait partie des priorités qu’elle avait déterminées après avoir été reconduite dans ses fonctions, à l'issue des élections de l’automne dernier.

De telles compétitions avaient été tolérées dans les premières années ayant suivi la modification de l’article 83 (2) du Code criminel, en 2013. La police avait commencé à sévir en 2017, d’où l’impatience des adeptes québécois de jiu-jitsu brésilien, qui devaient depuis se rendre en Ontario ou aux États-Unis pour livrer bataille.

Si le décret du 8 mars vient corriger cette situation, le problème reste entier pour plusieurs sports, comme les arts martiaux mixtes, la boxe thaïlandaise et le kick-boxing, dont les combats amateurs demeurent interdits au Québec, du moins pour l’instant. Des galas clandestins sont néanmoins organisés, comme a pu le constater Radio-Canada l’an dernier  (Nouvelle fenêtre) .

La présentation de combats professionnels reste par ailleurs permise pour certaines disciplines. C’est le cas de la boxe, des arts martiaux mixtes et du kick-boxing. Les promoteurs doivent cependant se procurer un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui se réserve le droit de le leur refuser.

Une fédération en construction

La décriminalisation des combats amateurs de jiu-jitsu brésilien découle d’un travail conjoint effectué par deux groupes distincts gravitant autour des instructeurs Johnny Zemouli, de Montréal, et Steven Maclure, de Magog.

Une Fédération québécoise de jiu-jitsu brésilien  (Nouvelle fenêtre) a été constituée dans la foulée, mais son statut n’est pas encore reconnu par Québec. Cet organisme sans but lucratif affirme représenter quelque 45 écoles de la province.

Son président, Johnny Zemouli, est ravi de la tournure des événements. Le problème est réglé une fois pour toutes , s’est-il réjoui mardi en entrevue à Radio-Canada.

M. Zemouli espère que la publication du règlement de sécurité confirmera que les écoles affiliées à sa fédération – qui n’en est pas encore une – pourront organiser des compétitions en toute légalité. Son organisme pourrait ainsi jouer un rôle d’ intermédiaire , explique-t-il.