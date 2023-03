Diane Dufresne et Oliver Jones feront leur entrée au Panthéon de la musique canadienne

Diane Dufresne sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne aux côtés du pianiste de jazz montréalais Oliver Jones, de la vedette country Terri Clark et de la formation rock Trooper lors d’une cérémonie à Calgary le 18 mai prochain.

Elle est la première chanteuse francophone à se voir décerner cet honneur depuis la création de ce panthéon, en 1978. Le célèbre parolier Luc Plamondon, avec qui elle a collaboré, l’a précédé en étant nommé en 1999.

Les noms des artistes qui feront leur entrée au Panthéon ont été annoncés lors du gala des prix Juno plus tôt ce mois-ci. Le groupe Nickelback avait officiellement été intronisé le soir même.

Le Panthéon de la musique canadienne est une organisation distincte du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, qui intronise également des membres chaque année, comme Daniel Lavoie et Alanis Morissette l’an dernier.

Pour le Panthéon de la musique canadienne, la tradition était de ne nommer qu’un artiste par an, mais cela a changé en 2019. Depuis, on intronise un artiste ou groupe lors du gala des prix Juno, puis d’autres plus tard lors d’une cérémonie distincte au Centre national de musique, à Calgary.

La pandémie a toutefois tout chamboulé, personne n’ayant été intronisé en 2020, puis seulement Jann Arden et Deborah Cox, en 2021 et 2022 respectivement. 2023 sera donc l’année du retour à la normale.