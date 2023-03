Ingérence étrangère : Ottawa révèle enfin le mandat du rapporteur spécial

L'ancien gouverneur général David Johnston sera chargé d’évaluer l’étendue et les conséquences de l’ingérence étrangère dans les processus électoraux du Canada, a révélé Ottawa près d'une semaine après sa nomination à titre de rapporteur spécial indépendant .

Pour y arriver, il devra examiner l’information liée aux élections fédérales de 2019 et de 2021 pour en dégager les mesures prises par le gouvernement afin de défendre le Canada contre l’ingérence étrangère.

Il aura un accès complet et total à tous les dossiers pertinents, qu’ils soient classifiés ou non.

C’est lui qui devra déterminer si une enquête publique indépendante devrait se pencher sur la question, tel que le demandent d’ailleurs les partis d’opposition depuis plusieurs semaines. Il devra rendre sa décision sur ce premier élément d’ici le 23 mai prochain.

Il poursuivra ensuite son travail et devra avoir terminé son examen complet d’ici le 31 octobre 2023.

Il rendra également des rapports périodiques au premier ministre dès le début de son mandat. Ces documents seront transmis aux partis d’opposition et au public.

Une série de reportages du réseau Global et du quotidien The Globe and Mail ont détaillé des tentatives d'ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales.

Ces allégations, évoquées dans des fuites anonymes aux médias en provenance de sources dans des agences de sécurité canadiennes, portent à croire que Pékin voulait s'assurer de la réélection des libéraux de Justin Trudeau − à la tête d'un gouvernement minoritaire − aux dépens des conservateurs. Les reportages indiquent que, pour ce faire, des consulats ont été pressés de mobiliser des membres de la communauté sino-canadienne.

Plus de détails à venir.