Appel pour que le salaire minimum passe à 15 $ par heure en Saskatchewan dès cette année

Le salaire minimum établi en Saskatchewan est de 13 $ par heure, soit le montant plus bas à l'échelle nationale.

Le gouvernement provincial prévoit déjà une augmentation du salaire minimum qui devrait augmenter de 14 $ par heure d’ici octobre prochain pour ensuite passer à 15 $ de l’heure en 2024.

La présidente de la SFL , Lori Johb, affirme que les travailleurs saskatchewanais ont déjà du mal à joindre les deux bouts et qu'il est indispensable de prévoir une augmentation de salaire dans le budget 2023-2024.

« Je pense que le salaire minimum devrait passer à 15 $ de l'heure dès maintenant et que cela devrait continuer à augmenter. » — Une citation de Lori Johb, présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan

Lori Johb affirme qu'une augmentation salariale est nécessaire, car le salaire correspondant au coût de la vie dans deux de nos principales villes dans cette province est bien supérieur à 17 $ par heure , indique Lori Johb.

Lori Johb estime que si les travailleurs ne gagnent pas un salaire suffisant, ils ne pourront pas contribuer à la croissance économique de la province.

Dans plusieurs cas, les travailleurs ne peuvent non seulement pas gagner plus que le salaire minimum, mais ils ne peuvent pas travailler à temps plein, déplore-t-elle. Ils doivent avoir plus d'un emploi pour joindre les deux bouts. Malgré cela, ils utilisent quand même les services de la banque alimentaire.

Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré en 2023 que la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la construction et de l'agriculture, était le principal problème économique qui freinait la croissance dans la province.

D’après Lori Johb, le principal problème est lié au salaire minimum et pas à la pénurie de main-d'œuvre.

Si les gens recevaient un salaire décent et vivable, cela les inciterait à rester ici, estime-t-elle.

Selon Lori Johb, les travailleurs ont besoin d’une véritable consultation . Ainsi, les décisions financières avaient déjà été prises avant même de ses consultations avec la province.

Dans un courriel envoyé à CBC , le gouvernement provincial assure que la vie en Saskatchewan demeure abordable pour les travailleurs à faible revenu.

Le salaire minimum n'est qu'un des nombreux instruments utilisés pour aider les travailleurs à faible revenu à bénéficier d'une économie forte et croissante , peut-on lire sur le communiqué.

Il est important que nous ayons un équilibre entre les besoins des employeurs et des travailleurs lorsque nous apportons des ajustements au salaire minimum , déclare la province.

