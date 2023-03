Ottawa limitera le nombre de chambres d’hôtel dédiées aux demandeurs d’asile à Windsor

M. Dilkens a indiqué qu'il avait rencontré le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, au début du mois de mars, pour discuter des aides à apporter aux municipalités qui accueillent un grand nombre de demandeurs d'asile.

Actuellement, 1100 demandeurs d'asile sont hébergés dans des hôtels de Windsor.

Selon Mike Morency, directeur général de la Matthew House qui accueille des demandeurs d'asile et leur apporte de l'aide pour s'installer, le nombre de demandeurs d'asile pourrait presque doubler au cours de l’année 2023.

Lors de la réunion du conseil municipal, M. Morency a indiqué que les personnes qui ont entamé les démarches pour obtenir un statut de réfugiés, mais qui n'ont pas été acceptées, sont confrontées à des défis uniques et ont besoin d'un soutien supplémentaire pour s'adapter à la vie au Canada.

C'est comme participer à une course automobile alors que vous n'avez même pas encore acheté votre première voiture a-t-il expliqué.

Il a également rappelé que les demandeurs d'asile ont souvent besoin d'aide pour remplir leurs papiers et qu'il faut du temps pour rencontrer les avocats et assister à des réunions. Une fois ces obstacles franchis, les procédures s'accélèrent et un grand nombre d'entre eux n'hésitent pas à entrer sur le marché du travail, a-t-il par ailleurs précisé.

De son côté, le maire de Windsor a indiqué que le gouvernement fédéral collaborera avec la municipalité pour obtenir des permis de travail pour les demandeurs d'asile et les mettre en relation avec des employeurs.

Selon lui, les nouveaux arrivants reçoivent en moyenne un permis de travail dans les quatre à cinq jours suivant leur arrivée, ce qui pourrait être une bonne nouvelle dans un contexte où le marché du travail de la région est en manque de main-d'œuvre.

Nous essayons d’évaluer combien de personnes sur les 1100 demandeurs d’asile sont des travailleurs qualifiés , explique t-il.

Préserver la saison touristique

En attendant, la priorité de M. Dilkens est de désengorger les chambres d'hôtel de la municipalité afin de ne pas nuire au tourisme et aux événements spéciaux organisés dans Windsor.

Le gouvernement fédéral va tenter de répartir les demandeurs d'asile dans les provinces de l'Ouest et de l'Est, afin de réduire la pression sur les villes de l'Ontario comme Windsor, a précisé le maire.

Le problème de l'hébergement des demandeurs d'asile dans les hôtels a été mis en évidence lors du championnat de natation de la Fédération des associations sportives scolaires de l'Ontario (OFSAA) à la fin du mois de février. Certains visiteurs ont dû réserver des chambres dans des municipalités voisines comme Chatham en raison du faible nombre de places disponibles à Windsor.

Avec des informations de CBC