Les honneurs pour la Pekuakamiulnu Bibiane Courtois

Le prix a été remis à la membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh lors d’une cérémonie organisée par le Secrétariat à la Condition féminine qui se tenait à l’Assemblée nationale à Québec, lundi.

C’est l’organisme régional Récif 02 qui a présenté la candidature de Bibiane Courtois.

En tant que militante autochtone, infirmière, experte muséale et féministe, Bibiane Courtois mérite cette importante reconnaissance, car ses nombreuses implications ont contribué grandement à l’amélioration de la vie des femmes autochtones et de leurs familles, ainsi qu’à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes , a mentionné, par le biais d’un communiqué de presse, la coordonnatrice de Récif 02, Gisèle Dallaire.

Bibiane Courtois a, tout au long de sa vie, défendu les droits des femmes et des cultures des Premières Nations. La loi discriminatoire à l'endroit des femmes autochtones qui épousaient des non-autochtones a d'ailleurs été modifiée, en 1985, alors qu’elle était présidente de Femmes autochtones du Québec.

Merci à vous toutes et tous qui nous accompagnez dans cette grande marche vers l’égalité! Nos réalités et nos expertises, mutuellement partagées, sont gages d’un avenir meilleur pour nos prochaines générations , a-t-elle dit en recevant son prix.

Par ailleurs, l'organisme Récif 02 a, il y a quelques mois, souligné le parcours de la femme ilnu.