Le coroner suspend son enquête publique sur l’affaire Carpentier

Le coroner Luc Malouin a semblé irrité par cette surprenante situation. Il a donné un mois aux différents partis pour débattre du statut d'expert du témoin.

C’est une question de droit extrêmement importante. Je vous donne 30 jours pour me faire part de vos commentaires. C’est une question juridique essentielle. Vous avez jusqu’au 21 avril pour me faire part de vos commentaires et l’aspect juridique de la question. Je devrais donc décider si M. Croteau est expert ou non , a indiqué le coroner, avant de suspendre son enquête jusqu'à nouvel ordre.

« J’ai bien l’intention qu’on finisse cette enquête avant la Saint-Jean-Baptiste. Il y a une famille et c’est une priorité, on va tout défaire nos horaires s'il le faut. » — Une citation de Luc Malouin

C'est la première fois depuis le début de l'enquête qu'un témoin appelé à la barre a soulevée le débat. Le témoignage d'Alain Croteau était prévu depuis le début de l'enquête publique, il y a près d'un mois.

Ça aurait été le fun de savoir ça avant ce matin , a critiqué le coroner.

Il reproche notamment à Me Daniel Rochefort, qui représente l’Association professionnelle des officiers (ères) de la Sûreté du Québec (APOSQ), d'avoir soulevé ce point à la dernière minute.

« Ce que je déplore, c’est que ça fait des mois. [...] Après 15 jours d’audiences, vous venez soulever des doutes sur le statut d’expert. » — Une citation de Luc Malouin

Le coroner en chef adjoint Luc Malouin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Alain Croteau

Alain Croteau est un ancien sergent coordonnateur de recherche terrestre à la SQ . Il a géré de nombreuses opérations au cours de sa carrière et jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, en mars 2021, il assurait la formation de ses collègues.

Il n'était pas en place lors des évènements de juillet 2020, c'est pourquoi il a été invité à titre de témoin expert.

Dans le passé, notamment lors d'un reportage de l'émission Enquête, il a grandement critiqué le travail des policiers lors des recherches sur le terrain pour retrouver le trio Carpentier.

Il a notamment pointé du doigt la décision de rediriger les recherches à près d'une dizaine de kilomètres du dernier indice, le 10 juillet, ce qui a grandement retardé les recherches selon lui.

Selon Me Daniel Rochefort, cette prise de position l'empêche de pouvoir témoigner à titre d'expert.

Sa partialité, oui, on l'attaque dans notre perspective à nous, il n'est pas un expert. Maintenant, est-ce qu'il a de l'expérience, oui. Est-ce qu'il en a d'autres qui ont plus d'expérience que lui? Oui , a mentionné l'avocat au coroner Malouin.

La recherche terrain est au cœur de ce débat-là, il y a quelqu'un qui va nous rencontrer pour nous dire [ce qui s’est passé] , a toutefois répondu clairement le coroner Malouin pour souligner l'importance d'entendre un témoin expert en recherche terrain lors de l'enquête.

L'avocat qui représente Amélie Lemieux, la mère de Norah et Romy, a également remis en doute la décision de s'attaquer à Alain Croteau, notamment parce que son témoignage est repris dans le témoignage d'autres experts, dont Gérald Malette, retraité de l'équipe de mesures d'urgence de la Police provinciale de l'Ontario.

Le rapport de M. Malette rend compte du rapport de M. Croteau. En termes de casse-tête procédural, je ne voudrais pas être à votre place , a indiqué M. Jean-François Leroux au coroner.

Rappelons que Romy, Norah et Martin Carpentier ont été retrouvés sans vie au terme de l'opération.