Ingérence étrangère : Katie Telford, cheffe de cabinet de Justin Trudeau, témoignera

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé mardi que sa cheffe de cabinet, Katie Telford, a accepté de comparaître devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes dans la foulée des allégations d'ingérence chinoise dans la politique canadienne.

M. Trudeau a toutefois prévenu qu'il existe de sérieuses contraintes sur ce qui peut être dit en public au sujet des questions sensibles de renseignement .

Une motion, déposée lundi par le chef conservateur Pierre Poilievre, forcerait Mme Telford à témoigner durant trois heures, et ce, au plus tard le 14 avril. La vice-première ministre, Chrystia Freeland, le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino, et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault, seraient également invités à comparaître devant le comité.

Le député conservateur Michael Cooper a affirmé, à la Chambre des communes, que les députés devaient être en mesure d'interroger la cheffe de cabinet libérale pour comprendre la nature des tentatives de Pékin d'influencer les élections fédérales de 2019 et de 2021.

La motion conservatrice sera votée mardi. Le premier ministre avait indiqué, plus tôt dans la journée, qu'il ne s'agira pas d'un vote de confiance. Il en a profité pour qualifier cette pression exercée par M. Poilievre de théâtre politique .

En cas de vote de confiance perdu, une élection serait déclenchée. Une entente conclue en 2022 entre le Parti libéral du Canada et le NPD exige que, lors d'un tel vote, les néo-démocrates informent les libéraux des intentions de vote de leurs députés avant que celles-ci soient annoncées publiquement, pour permettre aux deux partis de procéder à des discussions préliminaires.

Le chef du NPD , Jagmeet Singh, a dénoncé l'attitude du gouvernement Trudeau dans le dossier de l'ingérence étrangère, affirmant qu'il bloquait les tentatives d'obtenir des réponses importantes.

Plus de détails suivront.

Avec les informations de CBC