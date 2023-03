Des travaux majeurs sur le pont Laviolette, sans aucune fermeture complète

Des fermetures d’une voie sur deux dans chaque direction sont prévues la nuit ou certaines fins de semaine durant quatre périodes de travaux intensifs. Québec affirme que le fait d’étendre les travaux sur une plus longue période diminue les répercussions sur la circulation.

On a échangé avec les chambres de commerce, le Festivoix, le Grand Prix de Trois-Rivières. On ne prendra personne par surprise , assure le député de Trois-Rivières et ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet.

Tout comme M. Boulet, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, était à Trois-Rivières lundi pour marquer le début des travaux. Évidemment, on ne peut pas faire un projet comme ça avec aucun impact, mais on va le faire d'une manière où on va laisser [...] les quatre voies les jours de semaine , a-t-elle déclaré.

Périodes de travaux intensifs durant lesquelles il y aura des entraves Les fins de semaine à partir du 31 mars jusqu’au 22 mai 2023 Les fins de semaine à partir du 26 mai jusqu’au 18 juin 2023 Pendant les vacances de la construction (23 juillet au 5 août 2023) Les fins de semaine à partir du 22 septembre jusqu’au 9 octobre 2023 Les dates pourraient varier en fonction de l’évolution des travaux.

Des mesures d'atténuation seront mises en place, notamment la présence de signaleurs à des intersections stratégiques à proximité du pont, tant à Bécancour qu'à Trois-Rivières , indique le gouvernement.

Près de 42 000 véhicules, dont 9 % de véhicules lourds, empruntent le pont Laviolette chaque jour, selon Québec.

Des travaux préparatoires sont en cours depuis l'automne 2022. (Photo : mars 2023) Photo : Radio-Canada / François Genest

Une méthode sur mesure pour le pont Laviolette

Pour remplacer la dalle de 1,4 kilomètre qui était arrivée à la fin de sa vie utile, près de 700 panneaux de béton avec des poutres d'acier seront nécessaires.

Chacun des panneaux est unique et sera préfabriqué chez BPDL à Saint-Eugène-de-Grantham, au Centre-du-Québec.

Le portique de levage pour remplacer les panneaux a été spécifiquement conçu pour le projet du pont Laviolette.

C'est vraiment une méthode qu'on n’est pas habitué à voir ici au Québec. Le principal défi était là. Dû à la présence de la charpente métallique, on ne pouvait pas utiliser des grues standards , explique le chargé de projet à la direction générale du ministère des Transports Mauricie - Centre-du-Québec, Martin Garceau.

Le portique de levage est conçu spécialement pour la réfection de la dalle du pont Laviolette. Photo : ministère des Transports du Québec

Le projet de remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette représente un investissement total de 261,1 M$. Ce montant inclut l’ensemble des coûts reliés au projet, de sa préparation, y compris la conception, à sa réalisation (quatre ans de travaux). L’entrepreneur sélectionné est Réfection Pont Laviolette S.E.P. Le montant du contrat est de 169,9 M$. Le contrat de surveillance des travaux a été octroyé à Groupement Laviolette TSP, pour un montant de 13,6 M$. Source : ministère des Transports du Québec

Avec des informations de Charles-Antoine Boulanger