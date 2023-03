De gros noms de la musique rock viendront aux Mégas Spectacles de Tracadie cet été

Ça va débuter le 22 juillet, avec le Festival Bitowa, bien connu pour offrir de la musique rock classique. Marjo, Éric Lapointe avec Breen Leboeuf et le groupe The Vynils se succèderont sur la scène située sur le terrain de l’ancien chapiteau de Tracadie, dans le secteur Sheila.

Éric Lapointe partagera la scène avec Breen Leboeuf. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Ensuite, le Party acadien accueillera Cayouche, La Bottine souriante et les Gars du Nord, qui viendront présenter les pièces de leur nouvel album lancé en mars, le 12 août.

Un incontournable à Tracadie

Nos Mégas spectacles sont devenus des incontournables, un peu comme l’Oktoberfest des Acadiens à Bertrand. Nous avons des gens de partout, de Saint-Quentin, de Moncton, qui viennent à nos spectacles , soutient André Saulnier, un spécialiste dans l’organisation de gros spectacles estivaux à Tracadie.

La communauté s'engage dans les Mégas Spectacles de Tracadie, soit sous la forme de commandite ou encore en assistant nombreux aux concerts, poursuit l’organisateur.

Les Gars du Nord viennent de sortir un nouvel album. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le terrain de l’ancien chapiteau situé dans le secteur de Sheila peut accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs, affirme André Saulnier. Il poursuit qu’il attend de 5000 à 6000 amateurs pour chacun des concerts en plein-air.

« On ne pourrait pas attirer ces gros noms de la musique comme Loverboy, Offenbach ou Salebarbes avec seulement 1000 ou 1500 spectateurs. Notre formule est bonne et le coût des billets est très minime pour voir ces gros noms. » — Une citation de André Saulnier, organisateur des Mégas Spectacles de Tracadie

Engouement de l’après-pandémie

Il compte aussi sur l’engouement de l’après-pandémie pour attirer de bonnes foules à ces deux événements. L’an dernier, il avait cartonné avec Salebarbes.

Les gens avaient hâte de sortir et le goût de décompresser. On croit qu’on aura encore cette vague cet été. Déjà, on sent un engouement incroyable. Notre page Facebook a été vue plus de 80 000 fois. Ce sera la ruée sur les billets , est-il persuadé.

La formule du camping est de retour cet été après le succès de 2022. Les campeurs auront droit à un concert la veille du méga spectacle.

Une partie de profits des Mégas Spectacles de Tracadie sera remise à des organisations jeunesse sans but lucratif.

Les billets seront mis en vente le lundi 27 mars.