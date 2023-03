Un nouvel événement pour faire connaître le vélo de gravier

Ce type de cyclisme se pratique avec un vélo de route équipé de pneus de plus grande taille, ce qui permet de circuler sur des chemins de gravier.

Le comité organisateur estime qu’environ 80 % des participants proviendront de l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans la région, ce n’est pas nécessairement populaire. C’est plus populaire dans la région de l’Estrie, à Gatineau et dans les régions en périphérie de Montréal. C’est ce qu’on veut faire aussi, on veut le populariser dans la région avec cet événement. La première année, on aimerait attirer 150 participants , a expliqué en entrevue, à l’émission de radio C’est jamais pareil, le président du conseil d’administration de la Virée des monts, Steve Potvin.

La première étape, qui se déroulera le samedi, sera de 77 kilomètres alors que la deuxième journée sera similaire avec un parcours de 65 kilomètres.

Les organisateurs de l’événement ont déjà déterminé la plupart des parcours. Les cyclistes emprunteront les pistes du Club Quad Aventure Valin. La majorité des trajets seront sur des routes de gravier alors que les participants rouleront sur à peine 5 à 10 % de surface asphaltée.

La Virée des monts passera dans le Parc national des Monts-Valin, dont sur la route panoramique. Une partie du trajet conduira les participants près de la Mine Niobec.

Steve Potvin explique que le cyclisme sur gravier rejoint une clientèle variée.

Ce sont des gens qui ont pratiqué le vélo de route et qui sont blasés de se faire frôler par les voitures. C’est beaucoup de gens qui ont pratiqué le vélo de route. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont pratiqué le vélo de montagne et qui sont tannés de se faire brasser dans les sentiers. Il y a un peu de tout , met en lumière le président du conseil d'administration de la Virée des monts.

Il promet un événement festif. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en visitant le site Internet officiel de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .