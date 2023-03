Incendie dans le Vieux-Montréal : un processus rigoureux pour identifier les victimes

Des pathologistes du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale sont sur le terrain et participent activement à l’enquête sur l’incendie qui a fait pour l’instant un mort et six disparus dans le Vieux-Montréal. Leur mission : déterminer les causes du décès et l’identité des victimes à l'aide d'un processus scientifique rigoureux.