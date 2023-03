76 % des Noirs à Toronto se disent victimes de discrimination chaque mois

Les Noirs à Toronto sont « beaucoup » plus susceptibles de faire face à de la discrimination sur une base fréquente que les résidents blancs, selon un nouveau rapport.

Selon le rapport réalisé par l'organisme Toronto Foundation et l'Institut Environics, 76 % des Noirs sondés disent faire face à de la discrimination raciale au moins quelques fois par mois.

Parmi ces actes de discrimination : se faire crier des insultes, recevoir des menaces, se faire harceler ou se faire suivre dans un magasin.

Le quart des répondants noirs affirment être traités comme étant stupides dans les commerces, comparativement à 17 % pour les blancs.

Il y a des conséquences sur la confiance des gens à l'endroit des institutions, des services municipaux, de la police, du système judiciaire et des écoles , note Andrew Parkin d'Environics et coauteur du rapport.

« Je ne suis pas surpris. Des Noirs sont victimes de micro-agressions et d'autres actes de racisme chaque jour au Canada. » — Une citation de Kwame McKenzie, PDG de l'Institut Wellesley

Les données de l'étude sont fondées sur un sondage mené l'été dernier au téléphone et en ligne auprès de près de 4200 Torontois de 18 ans et plus.

L'échantillonnage est considéré comme étant représentatif de la population de la Ville Reine et il n'y a pas de marge d'erreur, étant donné que les répondants ont été triés selon différents critières, explique la Toronto Foundation.

Chômage

Agapi Gessesse, directrice générale du Centre pour jeunes professionnels noirs CEE, dit que la discrimination est, en retour, liée au taux de chômage plus élevé chez les jeunes Noirs.

« Notre communauté a des jeunes bien formés et motivés [...], mais le taux de chômage ne semble pas bouger. » — Une citation de Agapi Gessesse, directrice du Centre CEE

Les répondants sud-asiatiques disent aussi être fréquemment victimes de discrimination raciale.

Ces derniers sont deux fois plus susceptibles que les blancs d'avoir un moins bon service dans les restaurants et les magasins, selon le rapport.

D'après des renseignements fournis par Sara Jabakhanji de CBC