Ces ateliers viennent complémenter les cours prénataux, qui eux s’adressent aux deux parents, explique le directeur général d’Hommes Sept-Ils, Edmond Michaud. On ne vient pas remplacer ce qui existe déjà. On fait un atelier unique, conçu et adapté aux futurs papas, que ce soit leur premier ou troisième enfant .

Les ateliers, qui rassembleront de huit à dix pères pendant deux heures, s’inspirent de ressources déjà existantes, comme le cahier La coparentalité au cœur de la périnatalité. Mélissa Young, qui les animera, note que les pères ont leurs inquiétudes bien à eux.

Ils s’inquiètent pour les finances, ils s’inquiètent au niveau de la vie sexuelle, et ils s’inquiètent de leur temps à eux, de leur temps avec leur blonde et avec leurs amis , précise-t-elle.

Edmond Michaud mentionne qu'il est essentiel de donner un espace pour les pères qui sont souvent absents de cours prénataux. Il estime que ce type de cours est davantage centré sur l'expérience de la mère.

Quand j’ai eu ma deuxième fille, j’ai voulu suivre des cours prénataux, mais ça n’intéressait pas ma conjointe. Quand je me suis présenté, on m’a dit qu’il fallait que la mère soit inscrite .

M. Michaud, qui a finalement pu suivre le cours, assure que les ateliers Prépère-toi faciliteront l’accès des pères à des ressources qui leur seront utiles. Le but c’est de créer quelque chose auquel [ils] vont se sentir appelés, qui va leur faire dire "Ok, on a fait quelque chose qui est conçu pour nous" .

On va créer cet espace chaleureux, convivial, pour que les gars aient cette aisance-là de discuter des choses qui sont difficiles par rapport à la paternité , insiste Mélissa Young.

Les ateliers débuteront le 26 avril prochain et auront lieu tous les derniers mercredis du mois, de 18 heures à 20 heures des les locaux d'Homme Sept-Ils.