Budget du N.-B. : cinq domaines où il serait judicieux d’investir

Quelques heures avant le dépôt du budget, l’émission La matinale, d’ICI Acadie, a recueilli l’avis de l’économiste Pierre-Marcel Desjardins, professeur à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton.

La stratégie budgétaire du ministre Ernie Steeves selon un économiste ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale La stratégie budgétaire du ministre Ernie Steeves selon un économiste. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Selon M. Desjardins, il serait judicieux pour le gouvernement d’investir dans cinq domaines particuliers, par exemple.

Bonifier l’aide du revenu

Le gouvernement devrait améliorer son appui envers les personnes à faibles revenus, estime l’économiste.

Il y a deux catégories de dépenses. Du côté des dépenses récurrentes, je pense qu’à l'heure actuelle, on doit par exemple bonifier le financement pour les personnes bénéficiant de l'aide au revenu. Avec l'augmentation du coût de la vie, on doit absolument agir à ce niveau-là , affirme M. Desjardins.

Mieux financer la santé mentale

L’économiste juge que le Nouveau-Brunswick a une marge de manœuvre qui lui permettrait de mieux financer les services de santé mentale.

Je pense également qu’avec les nouveaux budgets qu'on a obtenus du fédéral pour la santé, on doit avoir une bonification. [...] Moi, il y a le domaine de la santé mentale que, je pense, est une sphère d'activité [dont] on doit également augmenter le financement , indique M. Desjardins.

Améliorer le logement abordable

L’économiste dit comprendre la volonté du ministre des Finances de ne pas augmenter les dépenses publiques récurrentes en cas de nouveaux défis financiers à l’avenir, par exemple une récession économique, mais il voit une possibilité d’action de courte durée, sur deux ou trois ans, dans trois autres domaines, dont le logement abordable.

Pour moi, c'est à la fois une question sociale, les gens doivent avoir accès à un logement abordable, mais c'est également un frein à la croissance économique parce qu’on a de la difficulté à accueillir des gens de l'extérieur faute de logements abordables. Donc, pour moi, ce devrait être la priorité numéro un , recommande M. Desjardins.

Appuyer la modernisation d’usines

De nombreuses entreprises manquent de main-d’oeuvre et le gouvernement pourrait les aider à moderniser leurs processus de production, selon Pierre-Marcel Desjardins.

Beaucoup de nos entreprises à l'heure actuelle n'ont pas le taux de croissance qu'elles pourraient avoir. Donc, [c'est] toute la question de l'automatisation, de la robotisation, d'aider nos petites et moyennes entreprises à faire face aux défis , dit-il.

L’Internet haute vitesse pour tous

Enfin, Pierre-Marcel Desjardins estime que le gouvernement doit faire en sorte d’améliorer l’accès à Internet à haute vitesse en milieu rural.

Pendant la pandémie, on a réalisé avec le télétravail, avec l’école enseignée à la maison par le biais d'Internet, qu’on est une société à deux niveaux. Le gouvernement se doit de mettre en place une initiative pour l'Internet haute vitesse , dit-il.

...mais pas de baisse d'impôts

Par ailleurs, Pierre-Marcel Desjardins estime que le gouvernement ferait une erreur s'il annonçait une importante réduction des impôts. Il rappelle que la Banque du Canada hausse les taux d'intérêts dans l'espoir de réduire l'inflation.

Si on donne une importante réduction d'impôt, oui, je pense que tout le monde serait content de payer moins d'impôts, mais le problème c'est qu'on va se tourner de bord et qu'on va dépenser plus, et ça, ce serait à contre-courant des efforts de la Banque du Canada. Donc, il faut quand même que le gouvernement provincial soit ciblé au niveau de ses actions pour ne pas mettre de l'huile sur le feu inflationniste , conclut l’économiste.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie