Incertitude entourant les objets liturgiques de l’église Saint-Bernard

La mission actuelle de la Société Héritage Saint Bernard est de préserver l’église Saint-Bernard comme monument pour s’assurer que cette structure soit entretenue pour les générations futures, peu importe la vocation qu'elle aura.

L'imposante église en pierre dans le village de Saint-Bernard évoque l'architecture des cathédrales gothiques européennes. Elle devrait être mise en vente prochainement par l'archidiocèse.

En autant que la bâtisse reste debout et sert pour de quoi qui va aider le monde local, le monde serait content , fait savoir le président de la Société, Jean Le Blanc, qui aimerait que l'église trouve une seconde vie en immeuble à logements ou en locaux communautaires.

Des objets liturgiques chez un antiquaire

La Société estime qu'il y a un manque de communication entre l'archidiocèse Halifax-Yarmouth et la communauté en ce qui concerne le sort des objets religieux.

L'intérieur de l'église Saint-Bernard Photo : Vernon Ramesar/CBC

Quelques-uns d'entre eux ayant appartenu à l'église se retrouvent chez un antiquaire de la région de Yarmouth, qui a partagé le mois dernier sur les réseaux sociaux des photos montrant quatorze panneaux du Chemin de croix de Jésus peints à la main. Ils étaient affichées à 245 $ chacun.

Jean Le Blanc trouve cela surprenant, lui qui aurait aimé que les anciens paroissiens du village de Saint-Bernard aient leur mot à dire quand à l'avenir de ces objets.

« Il n'y a rien qui a été catégorisé ou mis en ordre, aucune photo de prises. Ça a été vendu n'importe comment. Et nous autres, on a dit au diocèse que ce n'est point de même qu'il faut faire; il faut avoir une liste pour voir s'il y a des choses qu'on veut garder ou vendre. Le diocèse vend tout parce que la paroisse n'a pas l'argent pour payer l'électricité et les assurances de l'église. » — Une citation de Jean Le Blanc, président de la Société Héritage Saint Bernard

Manque d'espace

Jean Le Blanc indique qu'il y a un manque d'espace pour remiser ces objets et aimerait que le plan du diocèse pour disposer de ceux-ci soit plus clair.

Notre problème, ici dans Clare, c'est qu'on n'a pas de musée où mettre les objets , laisse-t-il savoir. Il y a quelques petites affaires comme le tabernacle et des statues qui ont été sauvés et mis dans d'autres églises. Mais, les autres églises de la région ferment. Si tu prends les choses de six églises et tu les mets dans une, il n'y a plus de place dans l'église.

En effet, lorsqu'une église ferme, tous les objets encore utilisables sont offerts à d'autres.

L'archidiocèse Halifax-Yarmouth a décliné notre demande d'entrevue, mais Aurea Sadi, responsable des communications au sein du diocèse, a répondu par courriel que seuls les objets ayant une valeur historique ou archivistique sont conservés dans les archives de l'archidiocèse.

Si les articles ne sont plus utilisables, ils sont respectueusement recyclés ou éliminés de manière appropriée , écrit-elle. Dans certains cas, si l'article a été donné à l'église, le donateur ou sa famille seront approchés pour voir s'ils aimeraient qu'il soit récupéré.

Aurea Sadi indique que la communauté est impliquée dans ces discussions.