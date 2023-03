Un avertisseur de fumée pour éviter le pire

Le lieutenant, inspecteur et enquêteur au Service de sécurité incendie de Saguenay, Jimmy Blackburn est d’avis que la majorité des résidences de la capitale régionale sont équipées de cet outil.

C’est ce qu’il faut, d'ailleurs. C’est ce qui va les avertir de façon locale et qui va les aviser pour évacuer rapidement. On fait des visites de prévention incendie dans les résidences, à Saguenay, chaque été. Cela fait partie des choses à vérifier et des conseils de sensibilisation qu’on leur donne , a-t-il mentionné en entrevue à l’émission de radio, C’est jamais pareil.

Le préventionniste rappelle les consignes de base entourant les avertisseurs de fumée.

Ce que ça prend, c’est un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. Il est important aussi de savoir que les avertisseurs de fumée ont une durée de vie de 10 ans. Donc, si jamais les gens ont des avertisseurs de fumée avec une date échue, il faut les changer. C'est ce qui va permettre de savoir s’il y a de la fumée, surtout quand les gens dorment , précise-t-il Jimmy Blackburn.

Le lieutenant, inspecteur et enquêteur rappelle que le dessus d’une cuisinière demeure une table de cuisson. Il recommande, ainsi, de dégager cet espace afin d’éviter des incendies comme ce fut le cas, il y a quelques jours, dans un immeuble à logements à Saint-Félicien. Le mauvais entreposage d'une friteuse à air chaud est à l'origine du brasier.

Ce n’est pas une table où on devrait laisser des choses, encore moins des matières combustibles. Il nous est tous déjà arrivé de rentrer à la maison de déposer des sacs sur le comptoir et d’en mettre un sur la cuisinière. C’est une source de chaleur faite pour la cuisson, si on accroche accidentellement un bouton, ça peut causer un incendie , met-il en garde.

Jimmy Blackburn souligne l’importance de bien lire le guide d'utilisation de l’appareil.