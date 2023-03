Le projet de nouvelle traverse Rimouski-Forestville repoussé à 2024

La Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville baisse pavillon pour 2023. L’OBNL créé par la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF) a annoncé qu’il reportait à 2024 ses premières traversées entre les deux villes.

Les deux entités en ont fait l’annonce dans un communiqué transmis mardi.

​​Force est de constater que les conditions nécessaires au lancement d’activité à la satisfaction de tous pour la saison 2023 ne sont pas réunies, en conséquence aucun service ne sera déployé avant la saison 2024 , peut-on y lire.

La SOPER et la SEDF se donnent ainsi une autre année pour consolider le partenariat avec l’armateur sélectionné pour mieux confronter la réalité d’une hausse significative des coûts et des frais à anticiper pour l’opération d’un service de qualité fiable .

C’est la deuxième fois que les entités économiques reportent le projet de traversier, qui devait initialement offrir ses premiers départs au mois d’avril 2022.

La pression devenait de plus en plus forte sur la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville. À quelques semaines du début de la saison des traversiers, l’identité de l’armateur était toujours inconnue, un an après l’appel d’intérêt lancé par la SOPER, et rien ne laissait croire qu’un navire avait été sélectionné.

De plus, aucun signe d’acquisition de rampes d’embarquement. Celles aux quais de Rimouski et Forestville appartiennent à Hilaire Journault, qui assure avec son CNM Évolution la liaison entre les deux villes depuis plus de 20 ans.

Le quai de Forestville sera inaccessible jusqu'en juillet en raison de rénovations majeures. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

L’année 2024 nous permettra également de profiter d’infrastructures nouvellement rénovées à Forestville , précisent la SOPER et la SEDF , ajoutant que des négociations se poursuivent donc en collaboration avec le gouvernement du Québec .

