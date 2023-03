Les nombreuses attentes du budget provincial en Estrie

La mairesse de Sherbrooke, Evelyne Beaudin, souhaite que Québec donne les moyens aux municipalités d'investir dans des secteurs névralgiques comme les infrastructures et l'environnement. Les villes sont des partenaires incontournables du gouvernement du Québec pour faire face aux différentes crises qu'on vit, que ce soit la crise du logement, la crise climatique, la crise de nos infrastructures qui tombent en ruine. Ça passe beaucoup par les villes et pour pouvoir réussir à surmonter ces crises, on a besoin d'avoir plus de moyens , explique-t-elle.

La Table régionale des organismes communautaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec réclame pour sa part un meilleur soutien financier pour les familles qui ont du mal à composer avec la hausse du coût de la vie. Son directeur général, Sylvain St-Onge, ajoute que l'ensemble des organismes communautaires a besoin de davantage de moyens pour mener à bien ses différentes missions.

[Soutien] aux femmes, aux enfants, aux familles, c'est l'ensemble de ce mouvement-là qui a besoin d'aide. Aider la santé mentale, c'est une bonne chose, mais en même temps, les personnes démunies ont de la misère à nourrir leur famille. Il faut faire quelque chose , souligne-t-il.