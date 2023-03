Magog suit le mouvement et demande à Québec une meilleure sécurité piétonnière

Le conseil municipal de Magog a adopté une résolution lors de la séance du conseil de lundi soir qui demande à Québec d’accélérer son processus pour la sécurité des piétons dans les secteurs scolaires.

Magog joint sa voix à plusieurs autres municipalités du Québec dans ce dossier.

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, soutient que c'est à la fois pour la sécurité des piétons, mais aussi pour favoriser de saines habitudes de vie bonnes pour l'environnement que son conseil fait cette demande à Québec.

C'est certain, à Magog on veut prendre ce mouvement-là, on a juste des avantages à prendre cette tendance-là, met la mairesse de l'avant.

« C'est une roue un peu qui tourne. Si tu veux que les jeunes, les moins jeunes, se déplacent à vélo, à pied, bien il faut que tu aménages des endroits sécuritaires. Si ce n'est pas sécuritaire, ils ne le font pas. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Sécurité routière à l'intersection Belvédère et Ayer’s Cliff

Par ailleurs, la Ville de Magog demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de réduire la vitesse autorisée à l'intersection de la rue du Belvédère et du chemin Ayer’s Cliff qui sont respectivement de 80 kilomètres-heure et 90 kilomètres-heure.

Les élus ont adopté une résolution pour entamer des négociations avec le ministère lundi soir.

Selon le conseil, il est difficile pour les automobilistes d’effectuer des virages à gauche ou à droite à cette intersection en raison de la vitesse, ce qui rend les déplacements compliqués à cet endroit.

Nathalie Pelletier, estime qu'une vitesse réduite à 70 kilomètres-heure pourrait améliorer la sécurité routière.

Bâtiment de quatre étages à Magog

Toujours à cette séance du conseil, quelques citoyens ont montré leurs inquiétudes en lien avec une modification de règlement de zonage qui permet la construction d'un immeuble à quatre étages dans le secteur de la rue Principale à Magog.

Ils craignent qu'un bâtiment de quatre étages réduise l’ensoleillement sur la rue Principale de Magog.

Exceptionnellement, la Ville de Magog peut autoriser la construction de bâtiments de quatre étages, alors que le règlement initial prévoit la construction de bâtiment de trois étages maximum, pour une hauteur maximale de 12 mètres, explique la mairesse.

Nathalie Pelletier ajoute que d'autres exceptions au règlement pourraient être possibles. Ça pourrait être possible de déposer un projet par PPCMOI, c'est un outil urbanistique, qui va être analysé au mérite, qui va passer par une assemblée de consultation.

Cette modification de réglementation dans le secteur de la rue Principale a été adoptée sous l'ancien conseil municipal de Magog.