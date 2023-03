Un cas de tuberculose identifié dans une école de New Westminster

Un cas de tuberculose active dans une école de New Westminster, en Colombie-Britannique, a poussé les autorités de la santé à mettre en garde les personnes susceptibles d'avoir été exposées à la maladie.

Le 10 mars, la régie de la santé Fraser a publié des avis d'exposition concernant certains membres du personnel et élèves de l'École secondaire New Westminster, les informant des risques d’exposition et des prochaines étapes de dépistage.

L'autorité sanitaire n'a pas pu déterminer si un élève ou un membre du personnel avait été infecté ou du nombre de personnes concernées, invoquant des questions de confidentialité. Cependant, la médecin hygiéniste de l’autorité sanitaire, la Dre Jing Hu, a déclaré que la personne était isolée depuis son diagnostic et le resterait jusqu'à ce qu'elle ne soit plus contagieuse.

Par ailleurs, des cliniques de test sont mises en place pour tester les personnes exposées. La Dre Jing Hu précise que pour que la tuberculose se propage, il faut être en contact régulier et étroit avec la personne infectée.

Il s’agit d’une maladie qui ne se propage pas facilement , assure-t-elle.

Selon elle, ce cas d’infection ne présente, à l'heure actuelle, aucun risque pour le public et que le personnel et les élèves devraient se sentir à l'aise de retourner en classe après les vacances de printemps.

Jusqu'à 300 cas en Colombie-Britannique par an

D’après les données du Centre des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique (BCCDC), il y a jusqu'à 300 nouveaux diagnostics de tuberculose active chaque année. La maladie causée par une bactérie touche généralement les poumons, mais peut être présente dans n'importe quelle partie du corps. Il se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne, généralement par la toux ou les éternuements.

Les symptômes de la maladie comprennent la fièvre, les frissons, la perte d'appétit, la faiblesse et la fatigue.

On recense environ 1600 cas de tuberculose chaque année au Canada. Photo : Radio-Canada

Mais tous ceux qui contractent la tuberculose ne tombent pas malades ; certains ont une infection tuberculeuse latente, qui est asymptomatique et non contagieuse. Ceux qui présentent des symptômes ont une tuberculose active, qui peut se propager.

La tuberculose latente peut devenir une tuberculose active à tout moment.